Soldi in mare a Casuzze, torna a Malta il 13enne che era sul motoscafo

Il tredicenne maltese che la scorsa estate si trovava sul motoscafo da cui, al largo di Casuzze, furono gettati in mare circa 700 mila euro in contanti sta tornando a casa. Dallo scorso luglio era affidato ai servizi sociali di Catania su disposizione di un tribunale italiano.
Ad annunciarlo, nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre, è stato il ministro degli Esteri di Malta, Chris Fearne, che ha parlato di un rientro arrivato dopo «settimane di intensi interventi diplomatici». Il ministro ha ringraziato il servizio diplomatico maltese, il ministero delle Politiche sociali, l’Avvocatura dello Stato e i tribunali dell’isola. Nel suo annuncio Fearne non ha fatto riferimento alla vicenda del denaro: a collegare il ragazzo al motoscafo sono state fonti del governo maltese interpellate dal Times of Malta, come riporta anche il portale maltese Newsbook.
Il 29 luglio a Casuzze
Tutto era cominciato il 29 luglio, quando un motoscafo immatricolato a Malta, con a bordo il ragazzo e tre uomini, era rimasto senza carburante davanti alla costa di Casuzze, frazione balneare di Santa Croce Camerina. All’arrivo della Guardia costiera dalla barca erano stati lanciati in acqua pacchi di banconote avvolti nella plastica, che il mare aveva poi portato fino alla spiaggia, dove alcuni bagnanti li avevano raccolti. Quel pomeriggio le forze dell’ordine avevano setacciato la battigia e fermato le persone a bordo.
I tre adulti, denunciati a piede libero, erano rientrati a Malta poco dopo. Il tredicenne, invece, era rimasto in Sicilia, sotto la tutela dei servizi sociali.
Nessuna accusa per il ragazzo
Non risulta alcun elemento che colleghi il minore al lancio del denaro, né il ragazzo è destinatario di contestazioni penali. Non sono mai state rese note le motivazioni del provvedimento con cui il tribunale lo aveva affidato ai servizi sociali di Catania, né le eventuali condizioni fissate per il rientro a Malta.
Restano aperte, intanto, le domande sull’origine e sulla destinazione di quei soldi, su cui indaga la Procura di Ragusa. Una vicenda che in estate era finita anche sui giornali stranieri e aveva acceso i social.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Nei primi nove mesi del 2026 l'Isola garantisce nei tempi il 77,8% delle prime visite, contro l'86,6% di un anno fa: il calo più forte d'Italia. Esami diagnostici al 72,3%, tra i dati più bassi del Paese.
Un aumento stabile in busta paga e gli arretrati dal gennaio 2024: è quanto arriverà con lo stipendio di novembre a 1.389 dipendenti del comparto dell’Asp di Ragusa. L’azienda sanitaria ha riconosciuto loro il differenziale economico di professionalità, il cosiddetto Dep, cioè la progressione economica all’interno dell’area di appartenenza. Il beneficio riguarda il personale dei […]
Non più 240 euro forfettari, ma 50 euro per ogni ora di lavoro effettivamente prestata. L’Asp di Ragusa ha riconosciuto agli infermieri la tariffa prevista dal contratto della sanità per le prestazioni aggiuntive notturne, con decorrenza dal primo novembre 2025. Per i lavoratori interessati significa recuperare circa 100 mila euro di differenze retributive sui turni […]