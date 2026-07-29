Migliaia di euro dal mare. Pacchi di banconote lanciati da una barca in difficoltà: tutte le forze dell’ordine a caccia sulla battigia, 4 persone fermate

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La storia inizia con un semicabinato ‘anonimo’ in panne, e senza benzina. Due degli occupanti, che a quanto pare sarebbero di origine maltese, arrivano al porto di Marina di Ragusa, non distante dalla imbarcazione, per prendere il carburante e portarlo direttamente in barca. Ma perdono del tempo e intanto il motoscafo con altre due persone a bordo, un adulto e un adolescente, inizia a ondeggiare pericolosamente. Dalla spiaggia di Casuzze qualcuno contatta la Guardia costiera alla quale segnalano l’imbarcazione in difficoltà, temendo un naufragio. Probabilmente sentendo dell’arrivo via radio della Guardia costiera, i due a bordo si fanno prendere dal panico e iniziano a gettare in acqua del materiale. Pacchi di soldi, incellophanati a mazzette. Dalla spiaggia i bagnanti iniziano a raccogliere la ‘manna’ inaspettata. Intanto la Guardia costiera allerta tutte le forze di polizia che convergono sul posto e bloccano tutti, anche chi aveva già le mazzette in borsa. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e capitaneria di porto sul posto. Pare siano stati recuperati gran parte degli involucri. Anche le due persone che erano a bordo del natante, si buttano in acqua e vengono individuate dopo poco. Tutti vengono portati alla delegazione di spiaggia di Marina di Ragusa che si trova al’interno del porto dove viene trainata anche la barca. Al momento sarebbe in corso una perquisizione accurata della barca con il supporto delle squadre specializzate; coinvolte anche Scientifica e Digos. Probabilmente si punterà a cristallizzare le prove e le impronte di chi stava su quella imbarcazione. Sul valore del carico nulla si sa: si tratterebbe però di una cifra notevole in euro. Forse una operazione di scambio di merce di contrabbando. Ma cosa sia effettivamente accaduto lo stabiliranno le indagini.

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