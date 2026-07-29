Addio a Stefano Gozzi: il sorriso di un piccolo guerriero che resterà nel cuore di Ragusa

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Una vita troppo breve, ma capace di lasciare un segno profondo. La comunità di Ragusa piange la scomparsa del piccolo Stefano Gozzi, morto a soli 5 anni dopo aver affrontato per quattro anni una lunga battaglia contro una malattia oncologica.

Una storia di dolore, ma anche di straordinario coraggio. Nonostante la giovanissima età, Stefano è diventato per chi lo ha conosciuto un esempio di forza, determinazione e amore per la vita. Un bambino capace di affrontare le difficoltà senza perdere il sorriso, conquistando il cuore di medici, infermieri, terapisti, volontari e di tutte le persone che hanno avuto la possibilità di incontrarlo. In passato, la comunità di era mossa anche attraverso una raccolta fondi per sostenere le cure.

Il coraggio di un bambino diventato esempio per tutti

Nel lungo percorso della malattia, Stefano ha dimostrato una forza fuori dal comune. La sua capacità di reagire, il suo sguardo pieno di luce e la sua gioia nonostante le difficoltà hanno lasciato un ricordo indelebile in quanti gli sono stati accanto.

La sua storia ha saputo unire una comunità intera, che oggi si stringe attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore.

Il ricordo che rimane è quello di un bambino speciale, capace di regalare emozioni profonde e di insegnare, anche nel momento più difficile, il valore della speranza.

Il cordoglio del sindaco Peppe Cassì

Alla famiglia di Stefano è arrivato anche il messaggio di vicinanza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di una giovanissima vita spezzata troppo presto.

Un dolore che coinvolge non soltanto i familiari, ma l’intera città, colpita dalla storia di un bambino che ha rappresentato un esempio di resilienza e amore per la vita.

L’ultimo saluto a Stefano nella chiesa Maria SS. Nunziata

I funerali di Stefano Gozzi si svolgeranno il 30 luglio alle ore 15.30 presso la chiesa parrocchiale Maria SS. Nunziata.

Sarà il momento dell’ultimo abbraccio della comunità a un bambino che, nonostante i suoi soli cinque anni, ha lasciato un messaggio grande: quello della forza, della speranza e della capacità di affrontare ogni giorno con coraggio. Le offerte saranno devolute a Wonderlad ETS di Catania Cure&Care in oncologia pediatrica.

“Il tuo sorriso continuerà a vivere”

Il ricordo di Stefano resterà legato al suo sorriso e alla sua straordinaria voglia di vivere.

Una presenza breve nel tempo, ma immensa per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. La comunità ragusana oggi saluta un piccolo grande esempio di coraggio, con la consapevolezza che il suo ricordo continuerà a vivere nel cuore di chi gli ha voluto bene.

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