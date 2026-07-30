Tre cittadini maltesi denunciati a piede libero dopo aver gettato a mare quasi 700mila euro

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I dubbi sulla reale caratura del gruppetto di cittadini maltesi che ieri si è reso protagonista di un incredibile vicenda davanti alla spiaggia di Casuzze erano emersi fin da subito. E’ finita con una denuncia a piede libero la paradossale storia dei tre uomini maltesi e dei quasi 700 mila euro gettati a mare davanti alla spiaggia di Casuzze nel Ragusano. Tre adulti e un bambino. Con un semicabinato rimasto senza benzina, in due erano andati al vicino porto di Marina di Ragusa per cercare di procurare il carburante da portare in barca. Altri due erano rimasti a bordo ma la barca si avvicinava pericolosamente a riva e i bagnanti avevano allertato la Guardia costiera segnalando una barca in difficoltà. Dalla Delegazione di spiaggia di Marina di Ragusa era allora partito il gommone della guardia costiera per raggiungere il semicabinato. Ma all’avvicinarsi dei militari, dalla barca avevano iniziato a gettare in mare degli involucri; pacchi di banconote di vario taglio. Poco meno di 700 mila euro quelli recuperati dalle forze di polizia allertate dalla Capitaneria di porto e che in breve tempo si sono riversate in spiaggia (polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardia costiera) recuperando anche dai bagnanti i pacchi di banconote. La barca è stata trainata al porto di Marina, i quattro condotti alla delegazione di spiaggia e poi in questura. Una lunga perquisizione del natante che poi è stato posto sotto sequestro. Un lungo pomeriggio in cui gli inquirenti hanno scandagliato i motivi di quel comportamento; nessuna altra evidenza sarebbe emersa tanto che i tre sono stati denunciati a piede libero. Se si fosse trattato di un gruppo criminale ed “esperto” probabilmente non sarebbe rimasto a secco di carburante e non avrebbe agito in questo modo. Se gli occupanti della barca non si fossero lasciati prendere dal panico, probabilmente avrebbero potuto rifornirsi di carburante senza destare sospetti e avrebbero proseguito il loro “viaggio”. Al momento si sa solamente che sono stati denunciati a piede libero. Per quale reato verrà probabilmente reso noto nelle prossime ore. Non si sa nemmeno, al di là della somma recuperata, quanti contanti effettivamente trasportassero e se qualche mazzetta si sia “persa” tra i bagnanti attoniti.

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