Pnrr: gare veloci ma cantieri sotto esame. Da noi varianti e dati ancora fermi

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Il Mezzogiorno ha recuperato terreno nella gestione delle gare del Pnrr, ma adesso la partita si gioca nei cantieri. Secondo un’analisi Svimez ripresa da lavoce.info, i tempi medi necessari per arrivare all’affidamento delle opere pubbliche sono scesi al Sud da 30,7 a 16,8 mesi, contro i 18,8 del Centro-Nord. Un divario storico ribaltato grazie alle procedure semplificate, alle scadenze europee e all’assistenza tecnica fornita agli enti locali.

Il problema arriva dopo l’aggiudicazione: avanzamento dei lavori, varianti, pagamenti e collaudi. Tutti i traguardi e gli obiettivi del Piano dovranno essere raggiunti entro il 31 agosto prossimo. Le linee guida della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio sono ancora più chiare: le attività eseguite successivamente non potranno essere considerate dalla Commissione europea. Il Governo ha quindi indicato il 30 giugno come termine operativo per ultimare gli interventi, lasciando luglio e agosto alla raccolta dei certificati e alla rendicontazione.

In provincia di Ragusa non sono ancora disponibili nuove percentuali complessive. OpenPNRR continua a utilizzare i dati ReGiS aggiornati al 26 febbraio, gli stessi dai quali emergevano pagamenti pari al 64% delle risorse territorializzate. Quel dato, però, comprende anche programmi nazionali attribuiti ai territori. Il più rilevante è il progetto del ministero della Giustizia per gli addetti all’Ufficio del processo: vale 2,27 miliardi e presenta pagamenti per 1,74 miliardi. Non si tratta di spesa effettuata dal Comune di Ragusa, anche se contribuisce ad alzare fortemente la percentuale assegnata al territorio.

Per misurare la capacità delle amministrazioni iblee è quindi più utile esaminare i singoli cantieri. Dagli atti del Libero Consorzio emerge che l’adeguamento sismico del liceo Mazzini-Cannizzaro di Vittoria ha raggiunto il terzo e ultimo stato di avanzamento il 17 marzo. L’ultima rata è stata liquidata ad aprile.

A Modica, la costruzione della palestra dell’istituto Archimede, con un contratto da 1,25 milioni, è arrivata al quinto stato di avanzamento, relativo ai lavori eseguiti fino al 9 marzo. Il pagamento è stato disposto il 6 maggio, ma l’atto non dichiara ancora conclusa l’opera.

Più delicata la situazione dell’istituto Curcio di Ispica. Il 6 maggio è stata approvata una variante che porta il valore del contratto da 830 mila a 1,22 milioni: 390 mila euro in più, pari al 47%. L’ente motiva l’incremento con circostanze impreviste emerse dalle indagini integrative prescritte dal Genio civile. La variante è stata approvata dopo il termine del 31 marzo previsto per la conclusione degli interventi di questa linea del Pnrr.

Una variante, più contenuta, riguarda anche la riqualificazione delle aree sportive del Carducci di Comiso: incremento del 4,67%, da 337 mila a 353 mila euro. A Scicli, invece, il nuovo asilo di San Nicolò è stato consegnato il primo aprile e potrà ospitare 72 bambini. Il Comune ha ottenuto altri 244 mila euro Pnrr per arredare i nuovi asili.

Resta infine il problema della trasparenza. Il Comune di Ragusa ha una sezione dedicata ai propri interventi, ma molte schede riportano ancora avanzamenti risalenti al 2024. La scuola dell’infanzia di Marina, finanziata con 6,38 milioni, risulta ferma nella descrizione alle fondazioni; per Villa Moltisanti, 7,04 milioni, si indica ancora come futura la consegna del progetto esecutivo prevista nel maggio 2024. Anche le schede del Foro Boario, della Vallata Santa Domenica e dell’impianto sportivo indoor non consentono di conoscere la situazione attuale.

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