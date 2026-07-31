Ben 700 mila euro in mare, i social impazziscono: “Dividiamoci i soldi”

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Da qualche giorno è una delle notizie più incredibili dell’estate: centinaia di migliaia di euro lanciati in mare da un motoscafo al largo della costa ragusana, recuperati grazie alla segnalazione di alcuni bagnanti e finiti al centro di un’inchiesta che ha portato alla denuncia di tre cittadini maltesi. Secondo gli investigatori, i soldi sarebbero stati gettati in acqua nel tentativo di sottrarli ai controlli della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Alla fine sono stati recuperati circa 700 mila euro, custoditi in contenitori stagni.

Una vicenda che aveva tutti gli ingredienti del giallo: il mare, l’imbarcazione in avaria, le valigie piene di banconote e un’indagine ancora aperta per chiarire l’origine del denaro.

Ma, come spesso accade, la cronaca ha lasciato spazio anche all’ironia. E sui social è esplosa una vera e propria gara di meme, video e reel realizzati anche con l’intelligenza artificiale.

Il copione è quasi sempre lo stesso: qualcuno vede galleggiare una borsa piena di soldi e, invece di chiamare le forze dell’ordine, scappa via sorridendo. Oppure il classico sketch in cui l’importo diminuisce a ogni passaggio: “Ho trovato 700 mila euro”… “Veramente erano 500 mila”… “Ecco maresciallo, questi sono i 300 mila euro”… fino ad arrivare ai pochi spiccioli rimasti. Una satira che ha fatto il pieno di like e condivisioni, alimentata dall’assurdità di una storia che sembrava uscita dalla sceneggiatura di un film.

C’è chi ha immaginato improbabili fughe in motoscafo verso Malta, chi ha ironizzato sul fatto che “queste fortune non capitano mai a me”, chi ha creato immagini e video generati con l’AI in cui il mare restituiva valigie piene di banconote a bagnanti increduli.

È bene però ricordare una cosa, perché la realtà è stata molto diversa dalla fantasia raccontata sui social.

I cittadini che hanno trovato il denaro hanno avuto un comportamento esemplare. Nessuno ha cercato di appropriarsi delle banconote. Nessuno è scappato. Hanno invece allertato immediatamente le forze dell’ordine, consentendo il recupero del denaro e l’avvio delle indagini che hanno poi portato all’identificazione dei tre maltesi coinvolti nella vicenda. Un gesto di grande senso civico che merita di essere sottolineato, soprattutto mentre sul web prevalevano battute e scenette comiche.

Del resto è anche questo il ruolo della satira: esasperare la realtà, giocare con l’immaginazione, provocare una risata e conquistare qualche like in più. Purché rimanga chiaro il confine tra ciò che è realmente accaduto e ciò che appartiene soltanto all’umorismo.

E allora la domanda finale viene quasi spontanea.

E tu, se ti fossi trovato davanti a una borsa piena di soldi in mare e nessuno ti avesse visto, cosa avresti fatto? Avresti cercato di prenderla o avresti chiamato le forze dell’ordine, proprio come hanno fatto i bagnanti protagonisti di questa incredibile vicenda?

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