La rissa in piazza Daniele Manin a Vittoria. Corbino: “Perchè le forze dell’ordine non sono intervenute subito?”

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“La rissa in piazza Daniele Manin è un segnale grave. Dimostra che lo Stato oggi non sta affrontando il problema della sicurezza in maniera adeguata”.

L’assessora ai Servizi sociali di Vittoria, Francesca Corbino interviene nel dibattito cittadino, all’interno di una città che si risveglia un po’ più fragile dopo quanto è accaduto due giorni fa in piazza Daniele Manin, nota a tutti come Piazza Senia.

La rissa, che pare abbia coinvolto circa 50 persone, è durata meno di un minuto, poi tutti si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La situazione è ritornata subito alla normalità, ma ha lasciato nei residenti e in quanti si trovavano nella zona una sensazione di insicurezza e di paura.

“Non è accettabile che i cittadini vengano lasciati soli davanti a episodi di violenza improvvisa senza la possibilità che le forze dell’ordine intervengano tempestivamente” spiega Francesca Corbino. L’amministratrice vittoriese spiega che il controllo del territorio spetta alle forze dell’ordine, purtroppo sottodimensionate e quindi in difficoltà.

Il comune – secondo Corbino – sta facendo la sua parte per “ricostruire il tessuto sociale della città e garantire ai cittadini luoghi sicuri, inclusivi , visibili”. Corbino cita gli interventi di riqualificazione di alcune piazze, per ultimo piazza Cesare De Bus e piazza Cavour, a Scoglitti. Inoltre il comune si è dotato di equipe psicopedagogiche e sta cercando di sviluppare una rete positiva di relazioni con le associazioni di volontariato esistenti nel territorio, promuovendo attività culturali e facendo da raccordo con iniziative promosse da associazioni formate da cittadini stranieri. “Il frutto di questo lavoro si vedrà tra qualche anno – spiega Corbino – noi cerchiamo di costruire relazioni, spazio, opportunità. Ma la prevenzione e gli interventi non possono essere lasciati alle sole possibilità dei comuni”.

Corbino si pone alcuni interrogativi: Innanzitutto perchè le forze dell’ordine non hanno avuto la possibilità di intervenire tempestivamente. Chiede che le indagini delle forze dell’ordine permettano di individuare subito i responsabili della rissa. Serve chiarezza e soprattutto serve un intervento serio dello Stato in città di frontiera come Vittoria. Che non possono essere lasciate sole.

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