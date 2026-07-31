Gasolio alle stelle in Sicilia: è il secondo più caro d’Italia, superata solo da Bolzano

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Fare il pieno continua a pesare sulle tasche degli automobilisti siciliani. Secondo gli ultimi dati elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori sulla base delle rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la Sicilia si conferma tra le regioni più costose del Paese per il prezzo del gasolio.

Con un prezzo medio di 2,113 euro al litro, l’Isola occupa il secondo posto nella classifica nazionale, preceduta soltanto dalla provincia di Bolzano, dove il diesel viene venduto mediamente a 2,124 euro al litro. Ancora più elevati i prezzi sulla rete autostradale italiana, dove il gasolio raggiunge addirittura 2,175 euro al litro.

La Sicilia resta ai vertici della classifica dei rincari

La fotografia scattata dall’associazione dei consumatori evidenzia come il costo del diesel continui a mantenersi su livelli particolarmente elevati in Sicilia.

Alle spalle di Bolzano e della Sicilia si collocano la Calabria con 2,108 euro al litro, seguita dalla Campania che raggiunge la soglia dei 2,100 euro. Più indietro figurano Molise, Basilicata e Friuli Venezia Giulia, mentre tra le regioni con i prezzi più contenuti si distinguono Marche, Veneto e Umbria.

Per gli automobilisti siciliani questo significa continuare a sostenere una delle spese più alte d’Italia ogni volta che si effettua un rifornimento.

L’Unione Nazionale Consumatori: “Prezzi già alle stelle”

A commentare i dati è il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, che sottolinea un aspetto particolare.

Mentre in quasi tutte le regioni italiane il prezzo del gasolio ha registrato un nuovo aumento nelle ultime ventiquattro ore, in Sicilia il costo è rimasto sostanzialmente stabile. Una circostanza che, secondo Dona, non rappresenta una buona notizia.

L’assenza di ulteriori rincari sarebbe infatti legata al fatto che il prezzo del diesel nell’Isola era già tra i più elevati del Paese.

Dove il diesel è aumentato di più

Gli incrementi più consistenti nell’ultima giornata sono stati registrati in Valle d’Aosta, dove il prezzo del gasolio è salito di 2,7 centesimi al litro, determinando un aggravio di 1,35 euro per un pieno da 50 litri.

Seguono Bolzano, con un aumento di 2,3 centesimi al litro, e la Liguria, dove il rincaro è stato di 2,2 centesimi.

La Sicilia rappresenta invece l’unica eccezione tra le regioni italiane, mantenendo invariato il prezzo medio del diesel.

Il peso dei rincari continua a gravare sulle famiglie

L’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori evidenzia come il costo dei carburanti continui a incidere in maniera significativa sul bilancio di famiglie, pendolari e imprese.

Per una regione come la Sicilia, caratterizzata da lunghi spostamenti su gomma e da una forte dipendenza dal trasporto stradale, il prezzo del gasolio rappresenta un elemento che incide direttamente sui costi della mobilità e, indirettamente, anche su quelli della logistica e dei beni di consumo.

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