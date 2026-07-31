Cinquant’anni dopo la maturità, si ritrova la V B del Liceo Fermi di Ragusa: emozioni e ricordi

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Mezzo secolo dopo l’esame di maturità, gli ex alunni della classe V B del Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, diplomatisi nel 1976, si sono ritrovati per una serata che ha riportato alla memoria gli anni della scuola e i legami nati tra i banchi.

L’appuntamento ha assunto un significato particolare non solo per il prestigioso traguardo dei cinquant’anni dal diploma, ma anche per la presenza di due insegnanti che hanno fatto parte del loro percorso di studi: la professoressa di francese Letizia Malfitano e il professore di disegno Pippo Vona. Un’occasione tutt’altro che comune, che ha permesso agli ex studenti di condividere ricordi e aneddoti insieme a chi contribuì alla loro crescita scolastica e personale.

Tra abbracci, fotografie e racconti, la serata è stata scandita dal piacere di ritrovarsi e dalla consapevolezza che, nonostante il tempo trascorso, l’affetto e l’amicizia costruiti durante gli anni del liceo sono rimasti immutati.

Nel corso della rimpatriata sono riaffiorati episodi della vita scolastica, i ricordi delle lezioni, delle amicizie e delle esperienze condivise, ma anche i racconti dei percorsi professionali e personali intrapresi da ciascuno dopo il diploma. Un incontro che ha confermato come il trascorrere del tempo possa cambiare le vite, ma difficilmente riesca a spezzare i legami nati negli anni della giovinezza.

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