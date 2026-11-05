L’energia del futuro passa da Ragusa, il gigante tedesco Rwe ha già aperto il cantiere

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

È a Ragusa il primo impianto di accumulo di energia a batterie che il gruppo tedesco Rwe sta costruendo in Italia. Il cantiere è stato avviato e fa parte di un piano di investimenti da circa un miliardo di euro nel Paese tra il 2026 e il 2031.

A cosa serve l’impianto di Ragusa

I sistemi di accumulo a batterie servono a immagazzinare l’elettricità e a renderla disponibile in un secondo momento. In pratica l’energia prodotta da sole e vento, che non sempre arriva quando serve, può essere conservata e rimessa in rete nelle ore di maggiore richiesta. È uno dei passaggi chiave per rendere la rete elettrica più flessibile e per integrare le fonti rinnovabili, in una provincia come quella di Ragusa dove fotovoltaico e agrivoltaico sono già una realtà e dove anche lo stabilimento Versalis guarda alla filiera delle batterie al litio.

Il piano da un miliardo

Del programma di Rwe si è parlato nei giorni scorsi a Enna, all’inaugurazione di un impianto agrivoltaico avanzato da 9,5 megawatt. Più della metà degli investimenti andrà all’eolico, il resto a fotovoltaico, agrivoltaico e batterie. «Lo sviluppo integrato di queste tecnologie è fondamentale per sostenere la crescita delle rinnovabili e contribuire a un sistema elettrico nazionale più flessibile, resiliente e sicuro», spiega Paolo Raia, country chair di Rwe Renewables Italia. L’obiettivo, aggiunge, è contribuire alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica del Paese «generando al tempo stesso valore duraturo per i territori e le comunità in cui operiamo».

Oggi Rwe ha in Italia circa 670 megawatt installati: 18 parchi eolici a terra, un impianto fotovoltaico e tre agrivoltaici in funzione. Altri 200 megawatt sono in costruzione tra eolico e fotovoltaico. Il traguardo è arrivare a un gigawatt di potenza installata entro il 2030.

© Riproduzione riservata