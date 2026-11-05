Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Necrologi: È scomparso Carmelo Iachininoto
05 Nov 2026 16:13
Oggi, all’età di 88 anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor Carmelo Iachininoto, fu Pietro.
Ne danno il triste annuncio la moglie Concetta, i figli Pietro, Giovanni e Marisa, la nuora Loretta, i nipoti Kiara con Domenico, Enrico con Chiara, Carmelo, Gabriele, Giulia e Paola, i pronipoti Ettore e Anya, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati sabato 7 novembre alle ore 10:00 nella chiesa di San Luca a Modica.
«Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.»
Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.
Modica, 5 novembre 2026 – Onoranze funebri Barone
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