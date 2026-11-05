Necrologi: È scomparso Carmelo Iachininoto

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Oggi, all’età di 88 anni, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor Carmelo Iachininoto, fu Pietro.

Ne danno il triste annuncio la moglie Concetta, i figli Pietro, Giovanni e Marisa, la nuora Loretta, i nipoti Kiara con Domenico, Enrico con Chiara, Carmelo, Gabriele, Giulia e Paola, i pronipoti Ettore e Anya, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sabato 7 novembre alle ore 10:00 nella chiesa di San Luca a Modica.

«Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta.»

Si ringraziano quanti vorranno partecipare al rito funebre.

Modica, 5 novembre 2026 – Onoranze funebri Barone

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