Ladri di cavi nel fotovoltaico di Comiso: le guardie li sorprendono nella notte, fuga tra i campi

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C’è un’economia parallela che lavora di notte e ha imparato dove guardare. Non più i cantieri, non più i capannoni: da qualche tempo, nelle campagne iblee, il bottino ha la forma di una matassa di rame che corre sotto i pannelli solari.

È andata così anche stanotte in contrada Donnadolce, a Comiso, dentro un impianto fotovoltaico. Qualcuno era già al lavoro sui cavi elettrici quando è arrivato il fascio di luce di un giro di ispezione: le guardie giurate dell’istituto di vigilanza La Sicurezza di Vittoria hanno sorpreso i malviventi mentre erano in azione. Vistisi scoperti, i ladri hanno mollato tutto e sono fuggiti a piedi, inghiottiti dalla vegetazione e dal buio dei terreni intorno. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri per i rilievi.

Comiso e il furto fotovoltaico: un bersaglio che si ripete

Il punto non è la singola notte. La zona di Comiso continua a essere terreno di caccia per i ladri, e le strutture per le energie rinnovabili sono ormai l’obiettivo preferito: impianti grandi, isolati, pieni di rame, spesso lontani da occhi e da case. Ogni furto di cavi significa un impianto fermo, una bolletta di riparazione e settimane di produzione perse per chi ci ha investito.

Il protocollo che comincia a dare risposte

Quello che ha funzionato, stavolta, è il pezzo meno visibile della catena: la vigilanza privata che gira davvero e le forze dell’ordine che arrivano subito dopo. È l’impianto del protocollo “Mille occhi sulla città”, promosso dal Comune di Comiso insieme alla Prefettura di Ragusa, che mette in rete chi controlla il territorio per mestiere e chi ha il potere di intervenire.

Nessun arresto, per ora. Ma un impianto integro e due sagome che corrono nel buio sono già una notizia diversa dal solito risveglio con i cavi spariti.

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