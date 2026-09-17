Tragedia nel Bergamasco: la mamma del bimbo di 9 anni morto è un’insegnante modicana. Gravi lei e il figlio più piccolo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una tragedia che tocca da vicino anche Modica. La donna alla guida dell’auto coinvolta nel drammatico incidente avvenuto mercoledì sera a Caravaggio, nel Bergamasco, è infatti una 44enne originaria di Modica, insegnante, da anni trasferita in Lombardia.

Nell’incidente ha perso la vita il figlio di 9 anni, Darek Szczesny, mentre il fratellino di 6 anni e la madre sono rimasti gravemente feriti.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18.15 in via Masano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’auto sulla quale viaggiavano la donna e i suoi due figli avrebbe improvvisamente lasciato la carreggiata mentre procedeva in direzione della frazione di Masano, urtando un palo e terminando la propria corsa nel fosso laterale.

Non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Un elemento sul quale si stanno concentrando gli accertamenti è l’assenza di evidenti segni di frenata sull’asfalto. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un possibile malore della donna, ma sarà l’attività investigativa a chiarire con precisione cosa sia accaduto nei secondi precedenti all’incidente.

Il bambino di 9 anni viaggiava sul sedile posteriore ed era assicurato al sistema di ritenuta. Le ferite riportate sono state purtroppo gravissime e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Il fratellino di sei anni è stato invece trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in gravi condizioni. Ferita anche la madre.

A dare l’allarme sarebbe stato un automobilista di passaggio che, accortosi dell’incidente, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti ambulanze, automedica ed elisoccorso, insieme ai carabinieri della Compagnia di Treviglio, incaricati dei rilievi.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica.

Una vicenda dolorosissima che, per le origini modicane della donna sta suscitando parecchia commozione in città. ( foto Bergamonews)

© Riproduzione riservata