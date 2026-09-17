Mutui, a Ragusa si chiedono meno soldi che nel resto della Sicilia

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Comprare casa continua a essere uno dei progetti più importanti, e più impegnativi, per una famiglia. E oggi, con i tassi ancora su livelli significativi, scegliere il mutuo giusto può fare una differenza concreta sulla rata mensile e sul costo finale dell’acquisto.

In provincia di Ragusa emerge un dato interessante: è qui che si registra l’importo medio richiesto più basso di tutta la Sicilia. Secondo i dati dell’Osservatorio MutuiOnline.it relativi ad agosto, nel Ragusano la richiesta media si ferma a 91.800 euro, contro una media regionale di 118.446 euro.

Anche il valore medio degli immobili acquistati con mutuo in provincia di Ragusa risulta relativamente contenuto: dalla tabella provinciale allegata al comunicato emerge un valore medio di circa 138.500 euro, con una durata media del finanziamento di 22 anni e mezzo e un’età media dei richiedenti di circa 35 anni e 4 mesi.

Il confronto con il resto della Sicilia è significativo. A Trapani l’importo medio richiesto supera i 132 mila euro, mentre a Palermo il valore medio degli immobili sfiora i 193 mila euro. Ragusa, dunque, resta una delle province in cui l’accesso alla casa richiede mediamente capitali più contenuti.

Sul fronte dei tassi, però, il quadro è in movimento. Ad agosto il tasso fisso medio è salito al 3,46%, mentre il variabile è rimasto stabile al 2,80%. In questo momento il variabile risulta quindi più conveniente in termini di rata iniziale.

Su un mutuo da 140 mila euro in 20 anni, il comunicato segnala una differenza di circa 47 euro al mese a favore del variabile: 762 euro contro 809 euro del fisso. Nell’arco dei vent’anni, sulla base dei tassi attuali, il risparmio teorico può arrivare a poco meno di 11.200 euro.

Ma attenzione: il vantaggio del variabile vale oggi, non necessariamente domani. Il documento evidenzia infatti che i mercati stanno già incorporando la possibilità di nuovi rialzi nei prossimi mesi, mentre il fisso continua a garantire la certezza della rata per tutta la durata del finanziamento.

Per una famiglia ragusana che oggi sta pensando di acquistare casa, il punto è quindi questo: il variabile costa meno nell’immediato, ma espone a una possibile crescita futura della rata; il fisso costa di più oggi, ma mette al riparo da sorprese.

In Sicilia, intanto, l’importo medio richiesto per un mutuo resta più basso rispetto alla media nazionale: 118.446 euro contro 140.950 euro, mentre il valore medio degli immobili si attesta a 174.762 euro contro i 218.573 euro nazionali.

Per Ragusa il dato è ancora più netto: meno capitale richiesto, immobili mediamente più accessibili e mutui più contenuti rispetto a molte altre province siciliane. Un elemento che, in un mercato ancora condizionato dai tassi, può rappresentare un piccolo vantaggio per chi sta pensando di comprare casa.

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