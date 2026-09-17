Modica, brandisce un coltello contro gli agenti: arrestato un 26enne

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Momenti di tensione a Modica, dove un giovane di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo avere opposto resistenza agli agenti e averli minacciati brandendo un coltello.

L’uomo deve rispondere delle accuse di resistenza, violenza o minaccia aggravata a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio predisposti dal Commissariato di Modica. Una segnalazione aveva indicato la presenza, lungo alcune vie cittadine, di un uomo armato di coltello.

Gli agenti hanno quindi individuato il 26enne, già noto alle forze dell’ordine. Alla vista della pattuglia, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il giovane avrebbe opposto resistenza al controllo, brandendo contro i poliziotti un coltello lungo complessivamente circa 24 centimetri.

Nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, si sarebbe inoltre scagliato contro gli agenti, minacciandoli e cercando di divincolarsi con violenza.

I poliziotti sono riusciti a disarmarlo e a immobilizzarlo. Durante le fasi dell’intervento alcuni agenti avrebbero riportato lesioni.

Per il 26enne è scattata anche una denuncia per l’inosservanza del Dacur, il provvedimento emesso dal Questore nell’ottobre del 2025 che gli vietava di frequentare e stazionare proprio nelle vie del centro storico nelle quali si sono verificati i fatti.

L’uomo è stato infine arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

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