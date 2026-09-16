Da Scicli agli studi Mediaset di Cologno Monzese per sfidare la botola di Caduta libera

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Il giovane Pietro Di Rosa sarà uno dei nuovi concorrenti della trasmissione Mediaset con Max Giusti e Isobel Fetiye. L’archeologo e guida turistica originario e residente nella cittadina barocca iblea è stato selezionato per sfidare, assieme ad altri concorrenti, il campione di turno sperando di non cadere nella famosa botola. Pietro Di Rosa sarà in trasmissione, che và in onda tutti i giorni, già da venerdì 18 settembre.

Lo schermo televisivo non è nuovo per Pietro Di Rosa: specialista in quiz televisivi ha partecipato anni fa, con grande successo, alla trasmissione di Canale 5 dal titolo Conto alla Rovescia, condotto da Gerry Scotti. Ora ritorna e partecipa al programma della botola: non mancherà certo di preparazione e simpatia, doti proprie del giovane sciclitano che, alla vigilia delle Olimpiadi invernali 2026, ha vestito la tuta di tedoforo portando la fiaccola olimpica nella staffetta di Gela.





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