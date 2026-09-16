Modica Alta perde il presidio infermieristico: adesso l’ASP dica cosa vuole farne della “fu” Guardia Medica

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A Modica Alta si spegne un servizio. E, almeno per il momento, resta acceso un interrogativo: che fine farà il presidio sanitario di via Loreto?

Da oggi, secondo quanto previsto dal piano di assistenza sanitaria dell’ASP di Ragusa per la stagione estiva, non è più attivo l’Ambulatorio Infermieristico che nei mesi scorsi aveva preso il posto della storica Guardia Medica. Una soluzione nata in un contesto segnato dalla cronica carenza di medici e che ha dovuto fare i conti anche con diversi turni rimasti scoperti.

Ora che l’esperienza estiva è terminata, il rischio è che a Modica Alta rimanga soprattutto il vuoto lasciato dalla vecchia Guardia Medica.

Ed è proprio per evitare questo scenario che Modica Democrazia Cristiana, Siamo Modica e Radici Iblee hanno messo nero su bianco una proposta indirizzata alla Direzione Generale dell’ASP di Ragusa.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: non limitarsi a chiedere la riapertura del vecchio servizio, ma ripensare completamente la funzione del presidio, collegandolo alla Casa di Comunità Hub di Modica Sorda e trasformandolo in una struttura territoriale sul modello degli SPOC già sperimentati in altri comuni.

La proposta parte da una considerazione semplice: se i medici non ci sono, continuare a inseguire l’emergenza con soluzioni provvisorie rischia di non essere sufficiente. I tre gruppi chiedono quindi di coinvolgere i medici di medicina generale dell’AFT Modica 1 nella gestione di un ambulatorio di Continuità Assistenziale, mantenendo contemporaneamente la presenza del 118 con ambulanza medicalizzata h24.

Per la fascia notturna viene ipotizzato il ricorso alle prestazioni aggiuntive, mentre il progetto prevede anche un rafforzamento dei servizi territoriali: consultorio familiare, prestazioni ginecologiche, supporto psicologico e attività legate alla tutela dei minori. Una struttura, insomma, che non sia semplicemente aperta sulla carta, ma che concentri servizi utili alla popolazione di Modica Alta.

Il tema politico, ma soprattutto amministrativo, è adesso uno solo: l’ASP di Ragusa cosa intende fare?

I gruppi consiliari ricordano di avere sollecitato risposte anche dopo la richiesta di accesso agli atti presentata dal consigliere Alessio Ruffino. Secondo quanto riferito nella nota, a fronte di tale richiesta non sarebbero ancora arrivate risposte operative. Da qui l’invito alla Direzione Generale a valutare il progetto e a dire chiaramente se esista la volontà di trasformarlo in un piano concreto. La parola passa adesso all’Asp.

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