Ispica, Angelo Galifi lascia l’Mpa e passa a Forza Italia: con lui altri quattro

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ISPICA – Dopo mesi trascorsi a intervenire nel dibattito pubblico firmandosi semplicemente come imprenditore e uomo politico, Angelo Galifi una casa politica l’ha trovata. È Forza Italia.

L’adesione è stata ufficializzata oggi dal partito insieme a quelle della consigliera comunale Santina Cappello, dell’ex assessore Salvatore Andolina, di Salvatore Moltisanti, già presidente del Consiglio comunale di Ispica e in passato consigliere e assessore provinciale, e di Paolo Ferlisi, indicato dalla stessa Forza Italia come già coordinatore cittadino del partito.

Ad accoglierli sono il commissario regionale Nino Minardo e il commissario provinciale Gianni Occhipinti.

Per Galifi si chiude così una fase politica durata appena pochi anni ma particolarmente intensa: dall’ingresso nell’Mpa alla guida provinciale del movimento, dalla candidatura a sindaco di Ispica alla rottura mai formalmente annunciata ma diventata sempre più evidente durante l’estate.

Dall’Mpa alla candidatura a sindaco

Galifi era stato eletto consigliere comunale nel 2020 nella lista civica “Leontini Sindaco”. Nel dicembre 2022 era diventato vicepresidente del Consiglio comunale e dal novembre 2023 il suo curriculum istituzionale lo vedeva come responsabile provinciale del Movimento per l’Autonomia.

Fu proprio l’Mpa-Grande Sicilia, insieme a Forza Italia, a costruire attorno a lui la candidatura alle amministrative della scorsa primavera.

La presentazione ufficiale del marzo 2026 aveva riunito allo stesso tavolo Raffaele Lombardo, i vertici autonomisti, i rappresentanti provinciali di Forza Italia e il sindaco uscente Innocenzo Leontini. Galifi era il candidato dell’Mpa, ma la sua coalizione comprendeva già una lista di Forza Italia e una lista civica personale.

Un dettaglio che oggi assume un peso particolare: l’ingresso nel partito azzurro rappresenta un cambio di appartenenza rispetto all’Mpa, ma non certo l’arrivo in un’area politica sconosciuta.

Le elezioni e l’ultimo posto tra i cinque candidati

Il risultato del 24 e 25 maggio fu però molto lontano dalle aspettative.

Galifi raccolse 1.292 voti, pari al 14,61%, arrivando quinto e ultimo tra i cinque candidati a sindaco: appena 18 voti dietro Tonino Cafisi, fermatosi al 14,81%. Davanti a entrambi si piazzarono Paolo Monaca, Serafino Arena e Pierenzo Muraglie.

RagusaOggi raccontò in quelle ore la frammentazione del centrodestra, con Galifi e Cafisi divisi in due candidature concorrenti.

Ma c’è un altro dato significativo. All’interno della coalizione di Galifi, Forza Italia ottenne 857 voti e il 10,28%, risultando nettamente la componente più forte. La lista personale “Galifi Sindaco” arrivò al 5,43%, mentre Popolari e Autonomisti-Grande Sicilia si fermò al 3,86% con 322 voti.

È probabilmente anche da questi numeri che va letta la scelta compiuta oggi.

Galifi stesso, qualche settimana dopo il voto, riconobbe pubblicamente diversi errori: la divisione del centrodestra, una trattativa troppo lunga sulla candidatura, una campagna elettorale partita tardi e una scelta delle liste che, puntando più sulla qualità che sulla quantità dei candidati, a suo giudizio aveva finito per penalizzare il progetto.

Dopo il voto, la politica senza indicare più il partito

La sconfitta elettorale non aveva però segnato un ritiro dalla scena.

Galifi ha continuato a intervenire sui temi provinciali, dalle infrastrutture alla Siracusa-Gela fino agli equilibri del centrodestra. Con una differenza sempre più evidente: nelle comunicazioni pubbliche era progressivamente scomparso il riferimento all’Mpa.

Ad agosto, intervenendo sulla questione dei pedaggi e delle infrastrutture del Sud Est, veniva presentato semplicemente come “imprenditore e politico ibleo” o “rappresentante politico”, senza l’indicazione del movimento di Raffaele Lombardo.

Nel frattempo, il rapporto con l’Mpa si era evidentemente raffreddato.

Il segnale più forte: l’assenza alla convention per Gaetano Mauro

La rottura diventò visibile in occasione dell’incontro organizzato a Ragusa dall’Mpa per sancire l’ingresso del consigliere comunale Gaetano Mauro nel movimento di Raffaele Lombardo.

Galifi era stato annunciato tra i partecipanti, ma non si presentò.

La sua assenza fu notata proprio perché fino a pochi mesi prima aveva rappresentato uno dei riferimenti dell’Mpa nella provincia di Ragusa. Interpellato sulla scelta, confermò di avere deciso di non partecipare, senza aggiungere spiegazioni. Pochi giorni dopo si parlava già apertamente di una sua “pausa di riflessione” con il movimento.

Oggi quella fase può considerarsi definitivamente conclusa.

Per Galifi è la prima volta in Forza Italia

Non risultano invece precedenti adesioni formali di Angelo Galifi a Forza Italia.

Nel 2020 era stato eletto nella lista civica Leontini Sindaco; dal 2023 il suo riferimento partitico documentato è l’Mpa. Nel 2026 Forza Italia ne aveva sostenuto la candidatura a sindaco, ma Galifi restava politicamente espressione di Grande Sicilia-Mpa.

Quella annunciata oggi è dunque la sua prima adesione formale al partito azzurro.

Moltisanti, invece, torna davvero in Forza Italia

Diversa è la storia di Salvatore Moltisanti.

Per lui è un ritorno. Alla fine degli anni Duemila fu infatti capogruppo di Forza Italia al Consiglio provinciale di Ragusa: lo fu nel 2008 e nel 2010, alla guida del gruppo azzurro a viale del Fante.

Alle amministrative di maggio era invece candidato nella lista civica “Galifi Sindaco”, dove aveva ottenuto 120 preferenze. Subito dopo il voto fu proprio Moltisanti uno degli uomini incaricati di analizzare pubblicamente la sconfitta, attribuendola soprattutto alle divisioni interne al centrodestra. RagusaOggi aveva raccolto le sue dichiarazioni durante lo scrutinio.

Ancora a settembre risultava responsabile della lista Galifi e partecipava insieme all’ex candidato sindaco e a Santina Cappello agli incontri con l’amministrazione Muraglie.

Adesso torna ufficialmente nel partito nel quale aveva già svolto un ruolo politico di primo piano.

Anche Ferlisi torna nell’area azzurra

Un ritorno è anche quello di Paolo Ferlisi, che il comunicato di Forza Italia ricorda come ex coordinatore cittadino.

La sua storia politica è però passata attraverso diverse esperienze: nel 2011 era coordinatore del Pdl di Ispica, mentre nel 2015 si candidò a sindaco con una coalizione formata dalla propria lista, dal Comitato Santa Maria del Focallo-Marina Marza e da Area Popolare, raccogliendo l’8,34% dei voti.

Con lui entrano oggi anche Santina Cappello, attuale consigliera comunale eletta nella lista Galifi Sindaco, e l’ex assessore Salvatore Andolina, che alle ultime amministrative era candidato nella lista Grande Sicilia.

Forza Italia allarga così il proprio spazio a Ispica

Per Forza Italia l’operazione ha un significato evidente: ingloba buona parte del gruppo politico che aveva accompagnato Galifi nella corsa a sindaco e rafforza una presenza che, già alle amministrative, aveva mostrato numeri superiori a quelli dell’Mpa.

«A Ispica il partito ha una storia e una presenza solida, costruite in questi anni da Innocenzo Leontini e dalla squadra che oggi lo rappresenta in Consiglio comunale», afferma il commissario regionale Nino Minardo, parlando di un percorso che punta a «mettere insieme esperienze in un’unica squadra».

Per il commissario provinciale Gianni Occhipinti, le adesioni «portano in Forza Italia esperienza amministrativa e conoscenza del territorio».

Per Angelo Galifi, invece, il passaggio mette fine ad alcuni mesi di sospensione politica: dall’Mpa alla candidatura sostenuta anche da Forza Italia, dalla sconfitta di maggio al progressivo allontanamento dagli autonomisti, fino all’ingresso ufficiale nel partito azzurro.

Una nuova casa, dunque. Con diversi compagni di viaggio già conosciuti.

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