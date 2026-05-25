Elezioni Ispica, Galifi risale dall’ultimo posto e supera di poco Cafisi: Muraglie consolida il vantaggio nel ballottaggio con Arena. Ecco gli ultimi dati disponibili

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Nuovo aggiornamento dallo scrutinio delle elezioni amministrative di Ispica, ormai arrivato a circa due terzi delle schede esaminate (circa 6000 su 9000). Il dato politico più rilevante delle ultime ore riguarda il sorpasso di Angelo Galifi su Tonino Cafisi nella sfida interna al centrodestra, anche se tra i due restano appena poche decine di voti.

In testa si conferma con margine abbastanza netto Pierenzo Muraglie, che raggiunge 2.283 voti pari al 34,8%. Alle sue spalle resta Serafino Arena con 1.320 preferenze e il 20,12%, posizione che al momento gli garantirebbe l’accesso al ballottaggio.

Più dietro Paolo Monaca con 1.091 voti e il 16,63%, ancora matematicamente in corsa ma chiamato a recuperare terreno nelle sezioni restanti. Quarta posizione per Angelo Galifi con 950 voti e il 14,48%, davanti di misura a Tonino Cafisi fermo a 916 preferenze e al 13,96%.

Il quadro conferma ancora una volta la forte frammentazione del Centrodestra ispicense, tema diventato centrale in tutta la lettura politica del voto. Sommando infatti i consensi di Galifi e Cafisi, l’area moderata e conservatrice avrebbe superato il 28%, avvicinandosi sensibilmente ai numeri di Muraglie e rendendo molto più competitiva la corsa per il ballottaggio.

Una divisione che nelle ultime ore è stata apertamente contestata da diversi esponenti politici dell’area, da Innocenzo Leontini ai rappresentanti dell’MPA, che hanno attribuito proprio alla rottura con Fratelli d’Italia una delle cause principali del risultato deludente del Centrodestra.

Intanto si consolida invece il dato politico di Muraglie, sostenuto da liste civiche territoriali come “Muraglie Sindaco”, “Libera e Forte” e “Pensiamo Ispica”, capace finora di intercettare anche una parte significativa del voto disgiunto.

Sul fronte liste, continuano infatti a emergere indicazioni interessanti: molto forte “Muraglie Sindaco”, mentre Controcorrente di La Vardera si conferma tra le liste più votate. Tiene anche Forza Italia, che secondo gli uomini vicini a Galifi rappresenterebbe uno dei pochi elementi positivi per l’area moderata.

Nonostante il vantaggio ormai consistente di Muraglie, la partita per il secondo posto resta ancora formalmente aperta. Arena mantiene un margine di circa 230 voti su Monaca, ma le sezioni mancanti potrebbero ancora modificare gli equilibri.

Salvo clamorosi ribaltoni, però, il quadro sembra ormai indirizzato verso un ballottaggio tra Muraglie e Arena, con tutto il peso politico dei voti di Centrodestra che potrebbe diventare decisivo nella seconda fase della competizione elettorale anche se, probabilmente, a nessuno dei due candidati interessano proprio quei voti.

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