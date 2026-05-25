Elezioni Ispica, MPA: “Scelta irresponsabile di FdI ha spaccato il Centrodestra e lo ha tenuto fuori dalla partita”

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Arriva anche il commento del commissario regionale del Movimento per l’Autonomia, Fabio Mancuso, ai microfoni di Radio Dimensione Ispica, sull’esito parziale dello scrutinio delle amministrative 2026 a Ispica. Un intervento che unisce analisi politica, autocritica e un duro attacco alla scelta di Fratelli d’Italia di correre separatamente rispetto al resto del centrodestra.

“C’è delusione – ha dichiarato Mancuso – anche per la nostra lista”. Lista che rischia seriamente di restare fuori dal Consiglio comunale.

Il commissario MPA ha poi puntato il dito contro la rottura del Centrodestra cittadino e in particolare ha avanzato un’accusa a Fratelli d’Italia: “È stata una scelta irresponsabile quella di non restare uniti. Dovevamo trovare le ragioni per stare insieme, invece non c’è stato dialogo ma prese di posizione nette. Poi si discute, a posteriori. Sbagliato”.

Secondo Mancuso, la divisione ha inciso in modo determinante sull’esito del voto: “È andata come gli elettori hanno voluto, ma di fatto ha messo il Centrodestra fuori dalla partita principale. C’è una responsabilità politica evidente”.

Pur mantenendo un tono autocritico, il dirigente MPA riconosce anche limiti interni alla coalizione: “Potrei dire che anche noi non abbiamo fatto abbastanza per restare uniti, ma il dato è sotto gli occhi di tutti”.

Il passaggio più politico riguarda però lo scenario mancato: “Se fossimo stati insieme, il Centrodestra sarebbe potuto arrivare al ballottaggio e, in base alle proposte, avrebbe anche potuto vincere queste elezioni”.

L’MPA, che sostiene il candidato Angelo Galifi, si trova ora a fare i conti con un quadro complesso, mentre lo scrutinio prosegue e il risultato definitivo resta ancora aperto. Le prime proiezioni indicano infatti una competizione frammentata e segnata da un forte voto disgiunto, con equilibri ancora in evoluzione.

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