Un gesto di grande generosità ha segnato nei giorni scorsi l’attività dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato effettuato un prelievo di cornee su una giovane paziente deceduta prematuramente. Un atto di solidarietà reso possibile dopo l’accertamento della morte cerebrale e nel rispetto della volontà espressa in vita e della sensibilità dei familiari, che hanno […]
Un sì alla vita oltre il dolore: donazione di cornee all’ospedale di Modica
21 Mag 2026 11:39
Un gesto di grande generosità ha segnato nei giorni scorsi l’attività dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato effettuato un prelievo di cornee su una giovane paziente deceduta prematuramente.
Un atto di solidarietà reso possibile dopo l’accertamento della morte cerebrale e nel rispetto della volontà espressa in vita e della sensibilità dei familiari, che hanno consentito la donazione dei tessuti.
Un gesto che permetterà a più pazienti in attesa di trapianto di recuperare la vista o migliorare sensibilmente le proprie condizioni di vita.
Una macchina organizzativa complessa e coordinata
Il prelievo ha attivato una complessa macchina organizzativa che ha coinvolto diverse professionalità dell’ospedale.
Sono stati impegnati i medici e gli infermieri dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, diretta dal dottor Rosario Trombadore, insieme al personale di sala operatoria, agli specialisti dell’area oculistica, ai professionisti dell’area neurologica, al Laboratorio Analisi e al personale dei trasporti sanitari.
Un intervento svolto con grande professionalità, discrezione e nel pieno rispetto dei protocolli previsti.
Il ruolo del Centro Regionale Trapianti
L’intera procedura è stata coordinata dal Centro Regionale Trapianti, che ha seguito tutte le fasi dell’intervento: dalla segnalazione del caso fino alla gestione del prelievo e alla successiva destinazione dei tessuti.
Un sistema organizzativo che garantisce efficienza, sicurezza e tracciabilità in ogni passaggio del percorso donativo.
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