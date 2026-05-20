Operazione antidroga a Vittoria: sequestrati hashish, marijuana e pistola modificata

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Colpo al traffico di stupefacenti a Vittoria, dove la Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un giovane già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga e alla detenzione illegale di armi.

L’intervento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, nell’ambito di una perquisizione domiciliare disposta nei confronti del soggetto.

Hashish, marijuana e materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa 430 grammi, oltre a un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana.

Sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente e un appunto manoscritto riconducibile a presunti clienti, elemento che rafforza l’ipotesi investigativa di un’attività di spaccio strutturata.

Pistola modificata e munizioni sequestrate

Nel corso delle operazioni la Polizia ha inoltre scoperto una pistola originariamente a salve, successivamente modificata in arma calibro 7,65, completa di caricatore inserito e munizioni.

Un ritrovamento che ha aggravato la posizione del giovane, già sottoposto a misura restrittiva per precedenti reati legati agli stupefacenti e alla detenzione abusiva di arma clandestina.

Arresto e trasferimento in carcere

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’ arresto è stato effettuato i 12 maggio ed è stato convalidato. E’ difeso dall’ avvocato Giuseppe Di Stefano e resta in carcere. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio, detenzione e ricettazione per il porto d’arma modificata.

© Riproduzione riservata