Sarà attivata venerdì mattina alle 12 la Casa della Comunità di Monterosso Almo, nella sede di via Padre Pio. Una nuova struttura sanitaria territoriale che rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’assistenza di prossimità previsto dal PNRR – Missione 6 Salute e realizzato dall’ASP di Ragusa. L’intervento nasce dalla riqualificazione e dall’ampliamento del poliambulatorio esistente, […]
Operazione antidroga a Vittoria: sequestrati hashish, marijuana e pistola modificata
20 Mag 2026 12:46
Colpo al traffico di stupefacenti a Vittoria, dove la Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un giovane già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga e alla detenzione illegale di armi.
L’intervento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, nell’ambito di una perquisizione domiciliare disposta nei confronti del soggetto.
Hashish, marijuana e materiale per il confezionamento
Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto quattro panetti di hashish per un peso complessivo di circa 430 grammi, oltre a un involucro contenente circa 50 grammi di marijuana.
Sequestrato anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente e un appunto manoscritto riconducibile a presunti clienti, elemento che rafforza l’ipotesi investigativa di un’attività di spaccio strutturata.
Pistola modificata e munizioni sequestrate
Nel corso delle operazioni la Polizia ha inoltre scoperto una pistola originariamente a salve, successivamente modificata in arma calibro 7,65, completa di caricatore inserito e munizioni.
Un ritrovamento che ha aggravato la posizione del giovane, già sottoposto a misura restrittiva per precedenti reati legati agli stupefacenti e alla detenzione abusiva di arma clandestina.
Arresto e trasferimento in carcere
Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’ arresto è stato effettuato i 12 maggio ed è stato convalidato. E’ difeso dall’ avvocato Giuseppe Di Stefano e resta in carcere. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio, detenzione e ricettazione per il porto d’arma modificata.
© Riproduzione riservata