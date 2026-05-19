Bambino investito nel centro storico di Scicli, soccorsi in via Roma

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Momenti di forte preoccupazione nel tardo pomeriggio di oggi a Scicli, dove si è verificato un incidente stradale nel cuore del centro storico cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni ancora in fase di verifica, un bambino sarebbe stato investito da un’automobile mentre si trovava in via Roma, la strada che collega corso Garibaldi a corso Umberto I, a pochi passi da Piazza Italia e dalle aree frequentate abitualmente da famiglie e bambini.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri e agli agenti della Polizia Locale, arrivati con più mezzi di servizio per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti.

La presenza delle forze dell’ordine nella stretta via del centro storico ha attirato l’attenzione di numerosi residenti e passanti. Al momento, però, non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle condizioni del minore né sulla dinamica esatta dell’incidente.

Restano infatti ancora da chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto.

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