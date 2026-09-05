“L’omicidio di Piersanti Mattarella” nel libro dello storico Miguel Gotor si presenta a Sampieri

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

E’ l’ultimo appuntamento di una stagione di grande pregio letterario che ha portato sul parquet del living del PataPata scrittori e giornalisti di fama. Un cartellone di eventi che l’Associazione “Donna Lidda” ed il curatore-direttore della stagione “Autori & Libri, conversando a Sampieri”, Marco Sammito, ha messo su individuando e dando spazio al meglio che c’è oggi sul mercato fra novità e conferme non passate inosservate vista la notevole presenza di pubblico nel corso dei vari eventi. Appuntamento questa sera, alle 19, al Pata Pata con l’ultimo appuntamento dell’ottava edizione. Lo storico Miguel Gotor presenterà la sua opera “L’omicidio di Piersanti Mattarella” e dialogherà con Emanuele Lauria, capo della redazione del quotidiano “La Repubblica” di Palermo. C’è grande attesa ed il grande pubblico non mancherà visto l’interesse che scuote il libro vuoi per il caso dell’uccisione per mano mafiosa dell’allora Presidente della Regione Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per la storia di Miguel Gotor, storico, studioso, opinionista e giornalista di grande pregio e fama. Lo stesso vale per il giornalista Emanuele Lauria, una delle firme più prestigiose del giornalismo siciliano e nazionale, professionista di punta prima del Giornale di Sicilia ed ora di Repubblica.

© Riproduzione riservata