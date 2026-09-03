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Nuove ricerche nell’antica città greca di Kamarina: conferenza al Museo archeologico

03 Set 2026 09:45
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Le nuove ricerche nell’antica città greca di Kamarina e nei dintorni, nei luoghi che videro l’insediamento e la crescita di città greche e il consolidamento di una cultura ellenistica che si fuse con quella indigena dei siculi.

Sabato prossimo, alle 20,30, al Museo regionale di Kamarina, una conferenza farà il punto sulle ricerche attuali e sulle novità che riguardano gli insediamenti ellenistici. Ad introdurre il convegno sarà il direttore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, Giuseppe Morando. Seguirà una relazione di Giovanni Distefano sulla storia e l’urbanistica di Kamarina, mentre il. professore Johannes Bergemann Gottingen, archeologo tedesco, parlerà delle nuove ricerche nella città e nei dintorni.

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