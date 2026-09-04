A Scicli InCanto Barocco Festival 2026. Si parte nella chiesa di San Bartolomeo

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Festival promosso dal Maestro Marcello Giordano Pellegrino per il sesto anno consecutivo. Musica barocca nella città barocca: quanto di meglio si può “pensare” ed attuare a Scicli culla del barocco del Val di Noto. “Quest’anno viene proposta una ricca programmazione dedicata ai grandi maestri del Sei e Settecento europeo, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che celebra il patrimonio musicale barocco attraverso interpretazioni di prestigio e un dialogo autentico tra musica, architettura e identità culturale” – commenta Marcello Giordano Pellegrino. Domenica, con inizio alle 20, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, sita nel quartiere omonimo del centro storico della città il concerto “Sonorità Barocche” con Marco D’Avola, organo a canne, e Carmelo Fede, tromba.

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