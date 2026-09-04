Termina con un tutto esaurito l’estate Kamerinense: la grande bellezza dei parchi di Kamarina e Kaukana

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L’ampio programma di eventi “Sere d’estate – tra archeologia arte musica e spettacolo”, che per settimane ha animato la costa e il territorio, volge al termine con l’ultimo atteso appuntamento del 5 settembre presso il Parco Archeologico di Kaukana: “L’Iliade” a cura dell’Associazione Sonnambuli, per la quale si registra già il sold out in prevendita. La rassegna si è confermata un successo travolgente, capace di trasformare due dei siti archeologici più suggestivi della Sicilia sud-orientale — Kamarina e Kaukana — in maestosi teatri a cielo aperto.

Un ricco palinsesto di spettacoli teatrali, concerti e conferenze ha restituito alla comunità e ai visitatori la magia di luoghi millenari affacciati sul Mediterraneo grazie alla sinergia virtuosa tra istituzioni e territorio. Organizzato dal comune di Santa Croce Camerina e dal comune di Vittoria e da due importanti realtà culturali del territorio: l’Associazione Mozart e l’Associazione Palcouno – Kaufest. Quest’ultima ha organizzato una rete di prestigiose compagnie teatrali e artistiche, tra cui la Compagnia Amici Teatro Chiaramonte, la Compagnia Teatro del Pero di Comiso, la Compagnia Mania Creativa, Diver Class Quintet e Dreamworld Pictures.

L’iniziativa è stata promossa e sostenuta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, a dimostrazione di come la convergenza tra istituzioni pubbliche, privati e associazionismo possa rappresentare un potente motore per la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.

Due parchi, due anime culturali. L’organizzazione ha saputo valorizzare le vocazioni specifiche dei due siti:

Parco Archeologico di Kamarina: prevalentemente dedicato alla grande musica, con la direzione artistica curata dall’Associazione Mozart e dal Comune di Vittoria

Parco Archeologico di Kaukana: tra eventi organizzati dal Comune di Santa Croce Camerina e quelli gestiti dall’Associazione Palcouno – Kaufest sotto la direzione artistica di Maurizio Nicastro, ha ospitato un cartellone versatile aperto a conferenze, teatro, cabaret e produzioni musicali di qualità con interpreti di rilievo.

“Un momento di grande condivisione – ha commentato il direttore artistico dell’Associazione Palcouno, Maurizio Nicastro – La risposta del pubblico è stata straordinaria, segno che il KauFest è ormai diventato un appuntamento identitario per Santa Croce Camerina e per tutto il territorio. Ogni serata ha raccontato la voglia di stare insieme, di vivere la cultura e la musica come esperienza collettiva. Un ringraziamento particolare va al direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, Giuseppe Morando, sempre vicino alle iniziative che valorizzano il sito di Kaukana e che contribuiscono a renderlo un luogo vivo, aperto e partecipato”.

Per il Parco Archeologico di Kaukana si tratta di una vera e propria rinascita. Affacciato sul mare, custodisce i resti di un antico insediamento tardo-romano e rappresenta una delle testimonianze più preziose della storia del Mediterraneo in Sicilia. Dopo ben due anni di chiusura, il sito è tornato ufficialmente a vivere grazie ad un intervento di restyling e valorizzazione funzionale, realizzato nel pieno rispetto della storia. I lavori si sono concentrati sul ripristino e modernizzazione dell’area servizi, un nuovo impianto elettrico e la creazione di un’area apposita per gli spettacoli: una struttura all’avanguardia perfettamente integrata nel contesto archeologico e paesaggistico, una nuova disposizione dei posti per garantire al pubblico il massimo comfort e una visuale ottimale e un’illuminazione progettata per esaltare il fascino notturno delle antiche rovine e garantire percorsi di visita suggestivi e sicuri.

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