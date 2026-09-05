Niente rinvio regionale per le scuole siciliane: ogni istituto potrà decidere in base al caldo

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Niente rinvio generalizzato dell’inizio della scuola in Sicilia. Di fronte alle richieste che stanno arrivando da diversi territori dell’Isola, anche alla luce delle temperature ancora elevate, il governo regionale sceglie di non intervenire con un provvedimento unico per tutte le scuole.

Palazzo d’Orléans segue con attenzione la situazione e considera comprensibili le sollecitazioni provenienti dalle comunità locali, ma la linea individuata è quella di lasciare alle singole istituzioni scolastiche la possibilità di valutare le condizioni concrete e assumere, dove necessario, decisioni calibrate sulle specificità del territorio.

Caldo e scuole, la Regione lascia la decisione ai singoli istituti

Il punto centrale della posizione regionale è l’autonomia scolastica. La normativa consente infatti ai Consigli di circolo e d’istituto di modulare l’avvio delle attività didattiche sulla base delle esigenze locali.

Questo significa che non sarà Palazzo d’Orléans a stabilire un rinvio valido indistintamente per tutte le scuole siciliane. Saranno invece le comunità scolastiche, nei limiti previsti dalla normativa, a poter valutare eventuali modifiche all’organizzazione dell’avvio delle lezioni.

Una scelta che tiene conto delle differenze esistenti tra i territori dell’Isola, dove le condizioni climatiche e strutturali degli edifici scolastici possono essere molto diverse.

Nessuno stop generalizzato: resta obbligatorio garantire i giorni di lezione

La possibilità di posticipare l’avvio delle attività didattiche non significa però cancellare le giornate di scuola previste dal calendario regionale.

Le eventuali giornate differite dovranno infatti essere recuperate, garantendo il rispetto del numero minimo di giorni di lezione stabilito dalle disposizioni vigenti.

La Regione punta quindi a un equilibrio tra le esigenze legate alle condizioni climatiche e la necessità di assicurare la regolarità dell’anno scolastico, lasciando alle istituzioni scolastiche il compito di individuare le soluzioni più adeguate.

Sicilia divisa sul ritorno in classe

La questione del rinvio dell’inizio delle lezioni arriva in un momento caratterizzato da temperature ancora particolarmente elevate. Da diversi territori siciliani sono giunte richieste di valutare uno slittamento della prima campanella, soprattutto per le difficoltà legate agli edifici scolastici privi di adeguati sistemi di climatizzazione.

Il governo regionale, tuttavia, ritiene che una decisione uniforme rischierebbe di non considerare le differenti condizioni locali.

La scelta è dunque quella di evitare un provvedimento generalizzato e di affidare alle singole comunità scolastiche la valutazione delle situazioni più critiche.

La Regione monitorerà i casi di maggiore disagio

Palazzo d’Orléans non intende comunque disinteressarsi delle situazioni più problematiche. Il governo regionale continuerà a monitorare i casi di particolare disagio, soprattutto laddove le condizioni locali dovessero evidenziare difficoltà che non trovino una risposta adeguata da parte delle istituzioni scolastiche competenti.

Il principio, dunque, è chiaro: nessun rinvio regionale per tutte le scuole, ma la possibilità per i singoli istituti di intervenire laddove le condizioni lo rendano necessario e possibile secondo le regole previste.

La partita sul ritorno tra i banchi si sposta così dal livello regionale a quello delle singole comunità scolastiche. Saranno i Consigli di circolo e d’istituto a dover valutare le condizioni specifiche e, nel rispetto delle norme, decidere se modulare l’avvio delle attività.



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