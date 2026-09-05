A Rosolini il ritorno a scuola slitta al 21 settembre: il Comune rinvia l’apertura per il caldo

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A Rosolini il nuovo anno scolastico inizierà con una settimana di ritardo rispetto alla data prevista dal calendario regionale. La campanella, inizialmente fissata per martedì 15 settembre, suonerà invece lunedì 21 settembre 2026.

A stabilirlo è stato il sindaco Giovanni Spadola, che ha firmato un’ordinanza con la quale viene disposta la chiusura di tutti i plessi scolastici del territorio comunale dal 15 al 18 settembre. Il provvedimento riguarda l’intero sistema scolastico cittadino, dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori.

Alla base della decisione ci sono soprattutto le condizioni climatiche. L’ordinanza richiama infatti la persistenza dell’eccezionale e anomala ondata di calore e la mancanza, negli edifici scolastici, di adeguate attrezzature di climatizzazione delle aule. Una situazione che, secondo l’amministrazione comunale, non consentirebbe di garantire condizioni sufficientemente vivibili per studenti e personale scolastico.

Il rinvio consentirà inoltre di effettuare nei plessi un intervento straordinario di disinfestazione e derattizzazione, previsto dallo stesso provvedimento contro insetti e parassiti nocivi.

La scelta di Rosolini arriva a pochi giorni dalla data fissata per l’avvio delle lezioni e si inserisce in un dibattito più ampio sulle difficoltà delle scuole siciliane nel fronteggiare temperature ancora molto elevate. In altre città dell’area, come Avola, sono state assunte decisioni analoghe, seppure con date differenti.

La decisione del Comune, tuttavia, non è priva di conseguenze sul piano istituzionale. L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano ha infatti escluso un intervento della Regione sul calendario, sottolineando che esistono motivazioni di carattere didattico che impediscono un rinvio regionale generalizzato. A Rosolini, dunque, il provvedimento resta una scelta assunta a livello comunale.

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