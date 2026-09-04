Un agosto di controlli nel Ragusano: 1.804 persone identificate e 849 veicoli verificati

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Controlli serrati sul territorio di Ragusa durante tutto il mese di agosto. La Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale del Comune di Ragusa, ha messo in campo una serie di servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina.

Un dispositivo articolato che ha visto complessivamente l’impiego di circa 228 operatori e che ha prodotto numeri significativi sul fronte della prevenzione e della vigilanza.

Oltre 1.800 persone identificate

Nel corso delle attività sono stati effettuati 71 posti di controllo, con 1.804 persone identificate e 849 veicoli controllati.

Durante le verifiche sono state inoltre contestate 66 infrazioni al Codice della Strada, a conferma di un’attività che non si è limitata al contrasto dei fenomeni criminali, ma ha interessato anche il rispetto delle regole sulla circolazione stradale.

Il dispositivo interforze ha consentito alle forze dell’ordine di mantenere alta l’attenzione sul territorio in un periodo dell’anno caratterizzato da una maggiore presenza di persone e da un’intensa movimentazione sulle strade e nei luoghi della movida.

Quattordici cittadini stranieri espulsi

Particolare attenzione è stata riservata anche al contrasto dell’immigrazione clandestina. Al termine delle attività, sono stati 14 i cittadini stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione.

Il dato si inserisce nel quadro dei controlli predisposti per rafforzare la prevenzione e verificare le condizioni di permanenza sul territorio.

Sei esercizi pubblici sotto controllo

L’attività di vigilanza ha riguardato anche gli esercizi pubblici. Complessivamente sono state sottoposte a controllo sei attività.

In questo ambito la Polizia di Stato ha operato insieme ai Vigili del Fuoco, all’Ispettorato del Lavoro e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, con l’obiettivo di effettuare verifiche più ampie sul rispetto della normativa.

Gli accertamenti hanno riguardato, in particolare, il possesso delle autorizzazioni previste dalla legge e la presenza dei necessari requisiti tecnici e di sicurezza.

Un dispositivo interforze per la sicurezza del territorio

La collaborazione tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale rappresenta uno degli elementi centrali dell’attività svolta nel corso di agosto.

L’impiego coordinato delle diverse forze ha permesso di rafforzare la presenza sul territorio e di concentrare l’attenzione sui fenomeni considerati maggiormente sensibili, dallo spaccio di droga all’immigrazione clandestina, passando per i controlli sulla circolazione e sulle attività commerciali.

Un’azione che punta non soltanto a reprimere le violazioni, ma anche a rafforzare la prevenzione e la presenza delle istituzioni sul territorio.

L’obiettivo: più controlli e maggiore sicurezza percepita

I servizi straordinari rientrano nel più ampio programma di prevenzione e vigilanza del territorio, finalizzato a garantire il rispetto della legalità e ad accrescere i livelli di sicurezza percepita dai cittadini.

I numeri di agosto restituiscono la fotografia di un’attività intensa: 71 posti di controllo, oltre 1.800 persone identificate, centinaia di veicoli verificati, infrazioni contestate e controlli mirati negli esercizi pubblici.

© Riproduzione riservata