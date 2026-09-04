Viadotto Irminio (ponte verso Modica): da lunedì riprendono i lavori sulla SS 115. Si temono nuovi rallentamenti

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Ragusa – Riprenderanno lunedì 7 settembre i lavori di manutenzione programmata sul viadotto Irminio, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio ragusano. Un intervento già al centro dell’attenzione nei mesi scorsi per i disagi provocati alla circolazione e che, con la riapertura del cantiere, rischia di tornare a incidere sul traffico lungo una delle principali arterie di collegamento della provincia.

I lavori, avviati da Anas nell’ambito del programma di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, riguarderanno esclusivamente la sostituzione dei giunti di dilatazione esistenti nel tratto compreso tra il km 332,000 e il km 333,260.

La prima fase dell’intervento, prima della pausa estiva, aveva già provocato intensi rallentamenti e code sulla SS 115, con ripercussioni sulla normale viabilità. Proprio per evitare di aggravare ulteriormente la situazione durante il periodo dell’esodo estivo, Anas aveva deciso di rimuovere temporaneamente il cantiere il 5 agosto, consentendo così una maggiore fluidità del traffico nei mesi di maggiore afflusso.

Ora, con la conclusione della stagione estiva, le lavorazioni ripartiranno. E considerato quanto accaduto nella precedente fase, il ritorno del cantiere potrebbe nuovamente tradursi in rallentamenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico.

L’intervento sul viadotto Irminio presenta infatti una particolare complessità, legata alle dimensioni e alle caratteristiche tecniche dei giunti che devono essere sostituiti. Secondo il cronoprogramma di Anas, i lavori dovrebbero essere completati entro la fine di settembre.

Nel frattempo, un altro intervento programmato sulla stessa statale è già arrivato al termine. I lavori sul viadotto Guerrieri, nel tratto compreso tra il km 336,000 e il km 336,501, sono stati completati venerdì 31 luglio, in anticipo rispetto ai 30 giorni inizialmente previsti.

L’obiettivo degli interventi è migliorare le condizioni di sicurezza e la percorribilità delle infrastrutture. Per gli automobilisti che percorrono quotidianamente la SS 115, però, si apre nuovamente un periodo nel quale sarà necessario fare i conti con possibili rallentamenti in corrispondenza del viadotto Irminio, già sperimentati durante la prima fase del cantiere.

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