Niente sprechi di acqua ed interventi urgenti. A Marina di Marza l’appello dei residenti

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Da più di una settimana parte di una strada interna al borgo ispicese è allagata. Dal sottosuolo fuoriesce copiosa una gran bella quantità di acqua che rende il passaggio pedonale rischioso (acqua e polvere compongono una micidiale miscela per fare scivolare) e che rilascia acqua potabile utile a garantire il costante approvvigionamento idrico nella zona. “Da più di una settimana, in una strada della nostra zona, c’è un evidente allagamento – scrive nel suo appello un cittadino della zona – immagino che il problema sia stato segnalato agli uffici competenti e non voglio certamente fare accuse o polemiche. Mi viene però spontaneo chiedermi come mai, dopo così tanti giorni, questa situazione sia ancora presente. Siamo in un periodo in cui la Marza, come ogni estate, vede una grande concentrazione di persone e sappiamo tutti quanto l’acqua sia una risorsa preziosa e, in questo periodo, anche particolarmente delicata. Vedere per giorni acqua che continua a scorrere e disperdersi sulla strada lascia inevitabilmente un po’ di amarezza. È semplicemente una riflessione che condivido con voi, forse sarebbe sufficiente un intervento tempestivo per evitare uno spreco che, giorno dopo giorno, diventa sempre più significativo. Spero che questa situazione possa essere risolta presto. Non è una polemica, ma soltanto la segnalazione di qualcosa che, credo, meriti attenzione da parte di tutti noi che amiamo e viviamo questa zona”. C’è attesa fra gli abitanti che monitorano quotidianamente l’area in cui si chiedono sicurezza e servizi.

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