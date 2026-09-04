Auto si ribalta in corso Vittorio Veneto a Ragusa: feriti due turisti stranieri

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Paura oggi a Ragusa, dove un’auto con a bordo due turisti stranieri si è ribaltata lungo corso Vittorio Veneto.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il veicolo è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, senza il coinvolgimento, secondo le prime informazioni, di altri mezzi.

Due turisti trasportati in ospedale

L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa, gli agenti della Polizia municipale e due ambulanze.

I due occupanti dell’auto sono rimasti feriti e, dopo le prime operazioni di soccorso, sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per gli accertamenti e le cure del caso.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il ribaltamento. Saranno gli accertamenti degli organi intervenuti sul posto a

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