Cinema e poesia a scuola: gran finale per “Versi di Luce Giovani”. Studenti protagonisti tra Modica, Pozzallo, Vittoria e Gela

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Un percorso lungo mesi, fatto di formazione, laboratori creativi e sperimentazione artistica, si avvia alla conclusione. Il progetto nazionale di cinemapoesia per la scuola “Versi di Luce Giovani – Se mi desti t’ascolto. Dalla Poesia al Cinema” arriva al suo momento finale, portando sul grande schermo il lavoro realizzato da centinaia di studenti delle scuole di Modica, Pozzallo, Vittoria e Gela.

L’iniziativa, promossa dal Cineclub 262 e dal Cinecircolo Stella Maris, ha coinvolto alunni di ogni ordine e grado in un’esperienza didattica e creativa che ha trasformato la poesia in immagini, suoni e narrazione audiovisiva.

Il progetto prende ispirazione dal celebre verso “Se mi desti t’ascolto”, tratto dalla poesia “Fresca marina” di Salvatore Quasimodo, nel 125° anniversario della nascita del poeta. Da questo spunto letterario gli studenti hanno sviluppato cortometraggi, videopoesie e opere di videoarte, affrontando temi di forte impatto sociale come legalità, ambiente, bullismo e inclusione.

Durante il percorso formativo, i ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di confrontarsi con diversi linguaggi cinematografici attraverso la visione guidata di opere filmiche, ampliando così il loro sguardo critico e creativo.

Il progetto entra ora nella sua fase conclusiva con un importante momento di confronto dedicato agli studenti delle scuole superiori coinvolte. In programma l’incontro con la regista Paola Traverso e il produttore cinematografico Massimo D’Orzi, oltre alla proiezione del docufilm “Storie di donne, uomini e comunità”, firmato da Paola Traverso e Vincenzo Franceschini, che racconta esperienze di impegno quotidiano e cambiamento sociale.

Le proiezioni si svolgeranno secondo un calendario che coinvolgerà i territori partecipanti: a Gela il 20 maggio al Cinema Hollywood, a Modica il 21 maggio nell’Aula Magna dell’I.I.S. “Archimede” e il 22 maggio nell’I.I.S.S. “Giovanni Verga”.

Successivamente sarà il turno delle opere realizzate dagli studenti, che verranno presentate al pubblico in una vera e propria rassegna finale del progetto. Le proiezioni sono previste a Gela il 25 maggio al Cinema Hollywood, a Pozzallo il 28 maggio al Cinema Giardino, a Vittoria il 29 maggio al Cinema Golden e a Modica il 30 maggio al Cinema Aurora.

Un’occasione che restituisce centralità agli studenti, trasformandoli in protagonisti del racconto audiovisivo e della narrazione del territorio.

Il progetto prevede inoltre la donazione alle scuole coinvolte di un kit multimediale permanente, pensato come archivio didattico per continuare in autonomia l’insegnamento del linguaggio cinematografico.

“Versi di Luce Giovani” è guidato dalla responsabile scientifica Tiziana Spadaro, direttrice del Festival Versi di Luce, con la collaborazione di Elio Cassarino, Nausica Zocco e Giovanni Ragusa. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del 18° Festival Internazionale di Cinemapoesia “Versi di Luce” ed è finanziata dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

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