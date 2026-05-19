“Bertha Benz” in piazza Matteotti: il libro di Ester Rizzo celebra la donna che cambiò la storia dell’automobile

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Un viaggio che ha cambiato la storia della mobilità e il ruolo delle donne nella società moderna torna al centro del dibattito culturale a Ragusa. Venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18.00, in Piazza Giacomo Matteotti, sarà presentato il volume “Bertha Benz. Le 100 miglia che cambiarono la storia” (Navarra Editore), alla presenza dell’autrice Ester Rizzo.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa e sostenuta dall’Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con il Soroptimist Club, nell’ambito di un percorso dedicato alla valorizzazione della memoria storica femminile e della cultura delle pari opportunità.

Bertha Benz, la donna che accese il motore della modernità

Il volume racconta la figura di Bertha Benz, protagonista nel 1888 del primo viaggio automobilistico della storia su lunga distanza a bordo della Patent-Motorwagen III.

Un’impresa che non fu solo tecnica, ma anche culturale e sociale: un gesto di determinazione che contribuì in modo decisivo allo sviluppo dell’automobile moderna e all’affermazione dell’innovazione tecnologica in un’epoca in cui le donne erano fortemente limitate nei diritti e nelle opportunità.

La memoria femminile come chiave di lettura del presente

Autrice del volume è Ester Rizzo, da anni impegnata nella ricerca e nella divulgazione delle storie di donne spesso escluse dalla narrazione ufficiale. Tra le sue opere più note figura “Camicette bianche”, dedicato al tragico incendio della Triangle Waist Company di New York.

Nel corso dell’incontro, Rizzo dialogherà con Gianna Miceli, approfondendo il profilo umano e storico di Bertha Benz e il suo contributo rivoluzionario alla storia dell’innovazione.

Pari opportunità e cambiamento culturale

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione sul ruolo delle donne nei processi di trasformazione sociale ed economica. Come sottolineato dall’assessora alle Pari Opportunità Elvira Adamo, raccontare figure come quella di Bertha Benz significa restituire visibilità a percorsi spesso rimasti ai margini della storia ufficiale.

Il messaggio centrale è quello di una cultura delle pari opportunità fondata sulla consapevolezza, sulla libertà e sulla valorizzazione dei talenti femminili.

Un appuntamento tra storia e attualità

L’evento si inserisce anche nel contesto delle celebrazioni legate all’80° anniversario del suffragio universale in Italia, che ricorre nel 2026, rafforzando il legame tra memoria storica e diritti contemporanei.

La scelta di Piazza Giacomo Matteotti come luogo dell’incontro sottolinea la volontà di portare il dibattito direttamente negli spazi pubblici della città, rendendo la cultura accessibile e condivisa.

In caso di maltempo, la presentazione si terrà nella vicina Libreria Flaccavento.

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