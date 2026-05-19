Dialoghi di Colore: il Castello di Donnafugata celebra l’arte di Sal Jacono

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nel cuore senza tempo del Castello di Donnafugata, l’arte contemporanea incontra la memoria pittorica in un evento destinato a lasciare il segno. Dal 28 maggio al 12 giugno 2026, la prestigiosa Sala Bianca accoglierà “Dialoghi di Colore: Incontro di emozioni, forme e luci”, esposizione dedicata all’universo creativo del maestro Sal Jacono.

Curata dall’architetto e fotografa Lara Dimartino, la mostra si presenta come un intenso viaggio visivo e sensoriale, capace di intrecciare esperienze artistiche differenti in un unico grande racconto fatto di luce, emozione e ricerca estetica.

Accanto alle opere di Sal Jacono, il percorso espositivo vedrà protagoniste anche tre artiste contemporanee: Rosanna Criscione, Rita Iacono e Anna Ottaviano. Quattro sensibilità differenti che dialogano tra forme, colori e visioni, dando vita a un confronto artistico profondo e coinvolgente.

Un percorso tra Nord Europa e Mediterraneo

Elemento centrale dell’esposizione sarà la produzione internazionale di Sal Jacono, con particolare attenzione al ciclo di opere realizzato durante il lungo periodo trascorso a Costanza, in Germania. Nei suoi lavori, i paesaggi del Nord Europa si fondono con la luce intensa e vibrante del Sud, creando atmosfere sospese tra ricordo e contemplazione.

“La mostra nasce per far convergere linguaggi differenti attorno a una visione di armonia, estetica e bellezza, mantra del maestro Jacono”, spiega la curatrice Lara Dimartino. “L’obiettivo è legare la memoria alla forma, offrendo al pubblico un percorso che parte dallo sguardo del maestro per aprirsi al confronto corale tra artisti di stile differente”.

La Sala Bianca del Castello di Donnafugata, con le sue suggestive pareti in pietra a vista e il fascino storico dell’architettura ottocentesca, diventa così spazio ideale per un’esperienza immersiva in cui l’arte si trasforma in emozione pura.

L’inaugurazione il 28 maggio alle 17:30

L’apertura ufficiale della mostra è prevista per giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:30. L’evento inaugurale rappresenterà un momento di incontro tra artisti, appassionati d’arte, istituzioni e pubblico, in una cornice di grande valore culturale e paesaggistico.

“Dialoghi di Colore” non sarà soltanto una mostra, ma un’esperienza capace di mettere in relazione passato e presente, tecnica e sensibilità contemporanea, attraverso il linguaggio universale dell’arte.

© Riproduzione riservata