Sarà attivata venerdì mattina alle 12 la Casa della Comunità di Monterosso Almo, nella sede di via Padre Pio. Una nuova struttura sanitaria territoriale che rappresenta un passo importante nel potenziamento dell’assistenza di prossimità previsto dal PNRR – Missione 6 Salute e realizzato dall’ASP di Ragusa. L’intervento nasce dalla riqualificazione e dall’ampliamento del poliambulatorio esistente, […]
Necrologi: Maria Massari
20 Mag 2026 12:47
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