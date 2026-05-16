Una rara variante del virus Ebola sta attualmente circolando in alcune aree dell’Africa centrale, portando l’Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare il suo secondo livello di allerta più alto. L’attenzione internazionale è concentrata sulla cosiddetta variante Bundibugyo, considerata particolarmente preoccupante per la sua capacità di diffusione e per l’assenza di vaccini o terapie specifiche. Secondo […]
Necrologi: Maria Puma
16 Mag 2026 19:10
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