Torna al centro del dibattito politico e sanitario la situazione della guardia medica di Marina di Ragusa, uno dei presidi più importanti durante la stagione estiva, quando la popolazione della frazione marinara cresce sensibilmente per l’arrivo di turisti e villeggianti. A sollevare il caso, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato il consigliere […]
Necrologi: Giovanni Licitra
04 Ago 2026 11:15
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