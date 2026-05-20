Incidente sulla Ragusa-Catania: furgone travolge mezzo e investe tre operai

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Un incidente stradale si è registrato questa mattina sulla strada statale 514 Ragusa-Catania, in contrada Castiglione, dove sono rimasti coinvolti alcuni operai impegnati in lavori lungo l’arteria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un mezzo in transito avrebbe impattato violentemente contro il veicolo utilizzato come scudo di protezione per il cantiere stradale Anas, finendo poi per investire tre operai presenti nell’area di lavoro.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, provenienti anche da postazioni limitrofe, che hanno prestato le prime cure ai feriti direttamente sull’asfalto prima del trasferimento urgente all’ospedale.

I tre operai sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove sono stati attivati i protocolli di emergenza. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Per loro tanto spavento e qualche contusione. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale di Ragusa, che si sta occupando dei rilievi e della ricostruzione esatta della dinamica per accertare eventuali responsabilità.

Rallentamenti si sono registrati per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza dell’area. L’impatto è stato particolarmente violento: il mezzo ha riportato ingenti danni a testimonianza della forza dell’urto.

Contributo fotografico Franco Assenza

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