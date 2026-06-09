Ferì anche una guardia giurata al Pronto Soccorso di Modica: nuovi dettagli sul 29enne arrestato dopo la rissa in spiaggia

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Emergono nuovi particolari sull’episodio avvenuto nei giorni scorsi al Pronto Soccorso dell’ospedale di Modica, che ha portato all’arresto di un 29enne da parte delle forze dell’ordine.

A ricostruire la vicenda è un comunicato diffuso dalla Polizia di Stato, secondo cui l’uomo si sarebbe reso protagonista di una violenta colluttazione con una guardia giurata in servizio presso il presidio ospedaliero. Durante i momenti di tensione, il giovane avrebbe inoltre danneggiato alcuni locali destinati a pubblico servizio, causando disagi all’interno della struttura sanitaria.

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Modica insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno bloccato il 29enne e proceduto al suo arresto nella flagranza dei reati di lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Dalla nota della Polizia emerge inoltre che l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria anche per interruzione di pubblico servizio, in relazione alle conseguenze provocate dall’episodio all’interno del Pronto Soccorso.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il comunicato ufficiale consente così di ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto all’interno del presidio ospedaliero modicano, dove l’aggressione al personale addetto alla sicurezza e i danni arrecati ai locali hanno richiesto l’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri.

Un arresto dopo la rissa di domenica scorsa al pronto soccorso dell’ospedale di Modica. – Ragusa Oggi

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