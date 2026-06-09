Nuovo terminal bus a Ragusa tra sporcizia e abbandono. La denuncia

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A meno di un anno dalla sua inaugurazione, il nuovo terminal bus realizzato nell’area dell’ex Scalo Merci di Ragusa finisce al centro delle polemiche per condizioni di degrado e scarsa manutenzione. A denunciarlo sono diversi cittadini e pendolari che quotidianamente frequentano la struttura, segnalando sporcizia diffusa, incuria e disagi legati anche alla gestione degli spazi esterni.

Il terminal, presentato al momento dell’apertura come un passo avanti per la mobilità sostenibile della città, si trova oggi a fare i conti con una realtà ben diversa da quella annunciata. Secondo le segnalazioni raccolte, l’area appare già in condizioni di evidente trascuratezza, con rifiuti presenti e un generale stato di abbandono che solleva dubbi sulla manutenzione ordinaria del sito.

Oltre al problema del decoro urbano, persistono criticità legate alla funzionalità della struttura. In particolare, nelle ore mattutine, la carenza di parcheggi costringerebbe alcuni pendolari a rinunciare all’utilizzo del bus, preferendo l’auto privata per raggiungere il luogo di lavoro. Una situazione che, secondo gli utenti, rischia di compromettere gli obiettivi di mobilità sostenibile alla base del progetto.

La stazione degli autobus, frequentata ogni giorno da studenti, lavoratori e turisti, dovrebbe rappresentare un punto di riferimento moderno, sicuro e accogliente per la mobilità cittadina. Tuttavia, il quadro attuale racconta una realtà fatta di disservizi e manutenzione insufficiente, che alimenta il malcontento di chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico.

Le segnalazioni si concentrano anche sulla gestione complessiva dell’area, con critiche rivolte alla mancata cura nel tempo di un’opera recente e costata importanti risorse pubbliche. Il contrasto tra gli obiettivi iniziali del progetto e la situazione attuale è al centro del dibattito tra i cittadini.

Nel frattempo, cresce la richiesta di interventi urgenti per ripristinare condizioni di decoro e funzionalità, garantendo una gestione più attenta e continuativa della struttura, considerata strategica per la mobilità urbana di Ragusa.

A denunciare lo stato di abbandono della zona, la rappresentante cittadina del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Najla Hassen, che critica la gestione amministrativa e la mancata attenzione alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche, chiedendo un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale.

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