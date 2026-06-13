L’ultimo saluto di Ragusa all’avvocato Vittorio Guastella, Toga d’Oro del Foro ibleo

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Oggi nella Chiesa Sacra Famiglia di Ragusa i funerali dell’avvocato Vittorio Guastella, storica figura dell’avvocatura iblea e insignito del riconoscimento di Toga d’Oro del Tribunale di Ragusa. Aveva 88 anni.

Un addio doloroso, arrivato a poco più di un mese dalla scomparsa della moglie, la dottoressa Silvana Masuzzo. Due lutti ravvicinati che hanno profondamente colpito parenti, amici e la comunità cittadina.

Numerose le attestazioni di cordoglio giunte in queste ore alla famiglia. Guastella era infatti una figura molto conosciuta e stimata non solo negli ambienti giudiziari, ma anche nella società ragusana, dove aveva costruito nel tempo rapporti professionali e umani improntati al rispetto e alla correttezza.

La sua carriera era iniziata nel mondo della scuola. Prima insegnante di Educazione fisica e successivamente docente di Diritto, aveva poi scelto la professione forense, esercitata con continuità a partire dal 1969. Nel corso di oltre cinquant’anni di attività si era distinto per competenza, equilibrio e grande umanità.

Il riconoscimento di Toga d’Oro aveva rappresentato il suggello di un lungo percorso professionale vissuto con dedizione e passione al servizio della giustizia.

Accanto all’attività lavorativa, Guastella coltivava l’amore per lo sport. Seguiva con passione le vicende del Grande Torino e della Virtus Ragusa, ma negli ultimi anni il centro della sua vita era diventata soprattutto la famiglia. I nipoti rappresentavano la sua gioia più grande e a loro dedicava gran parte del proprio tempo.

Lascia i figli Marco, Alessandra ed Eleonora, i nipoti e tutti i familiari che oggi, insieme a numerosi amici e colleghi, gli hanno reso l’ultimo saluto.

Con la scomparsa dell’avvocato Vittorio Guastella, il Foro di Ragusa perde uno dei suoi protagonisti storici, un professionista che ha attraversato diverse generazioni di avvocati lasciando il ricordo di una persona seria, disponibile e profondamente legata ai valori della professione e della famiglia. Il destino ha voluto che il suo percorso terreno si concludesse a poche settimane da quello della moglie Silvana.

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