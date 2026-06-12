Un malato oncologico di appena 34 anni costretto ad attendere cinque mesi per un esame diagnostico considerato fondamentale nel percorso di monitoraggio della malattia. È il caso denunciato dalla Rete Civica Articolo 32, che punta il dito contro i tempi di attesa della sanità pubblica nella provincia di Ragusa e solleva interrogativi sull’effettiva tutela dei […]
Necrologi: Rosario Vanellone
12 Giu 2026 10:19
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