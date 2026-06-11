Ragusa si accende con “A Tutto Volume 2026”: la città diventa capitale dei libri

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È ufficialmente iniziata l’edizione 2026 di “A Tutto Volume – Libri in festa”, il festival letterario che fino al 14 giugno animerà Marina di Ragusa, Ragusa Superiore e Ragusa Ibla con incontri, spettacoli, musica e dibattiti dedicati ai grandi temi dell’attualità e della cultura contemporanea.

Presentata nei giorni scorsi al Comune di Ragusa, la diciassettesima edizione della manifestazione si conferma uno degli appuntamenti culturali più importanti del Mezzogiorno e tra i più seguiti del panorama nazionale, capace ogni anno di richiamare oltre 25 mila partecipanti provenienti da tutta Italia.

Ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, il festival è promosso dall’associazione culturale La Girandola e rappresenta ormai un punto di riferimento per il mondo dell’editoria e della divulgazione culturale.

L’apertura con Pacifico e l’omaggio a Ornella Vanoni

Ad aprire il festival sarà uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna. Alla Rotonda sul Mare di Marina di Ragusa il cantautore e scrittore Pacifico ha portato in scena “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica”, uno spettacolo che racconta il lungo rapporto umano e artistico con una delle più grandi interpreti della musica italiana.

Attraverso racconti, letture e musica dal vivo, il pubblico può scoprire un ritratto inedito e profondo di Ornella Vanoni, accompagnato dalla voce di Elisa Parmigiani e dal pianoforte di Carlo Gaudiello.

Nasce il Premio Polara “Parole Solari”

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca l’istituzione del Premio Polara “Parole Solari”, riconoscimento dedicato agli autori capaci di raccontare la Sicilia nella sua identità più autentica, andando oltre il semplice sfondo narrativo.

Il premio nasce dalla volontà di valorizzare opere che trasformano il territorio in protagonista della narrazione, mettendo al centro memoria, cultura, tradizioni e contraddizioni di una terra unica.

La prima edizione del riconoscimento sarà assegnata domenica 14 giugno alla scrittrice Simona Lo Iacono per il romanzo “Joanna degli incanti”, pubblicato da Guanda e considerato una delle opere più significative degli ultimi anni nel racconto dell’anima siciliana.

Da Daria Bignardi a Piercamillo Davigo: un parterre di primo livello

Anche quest’anno il festival propone un programma di assoluto prestigio con alcuni dei nomi più autorevoli della letteratura, del giornalismo, della divulgazione e del pensiero contemporaneo.

Tra gli ospiti figurano Stefania Andreoli, Stefania Auci, Daria Bignardi, Dario Bressanini, Claudio Cerasa, Piercamillo Davigo, Vera Gheno, Eliana Liotta, Simona Lo Iacono, Vito Mancuso, Beatrice Mautino, Serena Mazzini, Mariangela Pira, Gianni Riotta, Davide Rondoni e Lorenzo Tondo.

Un calendario che affronta temi legati alla società, alla scienza, alla politica, all’informazione, alla sostenibilità e ai cambiamenti culturali del nostro tempo.

Grande attesa per Olivier Norek

Tra gli appuntamenti più attesi spicca quello con lo scrittore francese Olivier Norek, tra gli autori più apprezzati della narrativa europea contemporanea.

Norek presenterà al pubblico italiano il romanzo storico “I guerrieri d’inverno”, dedicato alla Guerra d’Inverno del 1939 e alla resistenza finlandese contro l’invasione sovietica. Un’opera che, attraverso la figura leggendaria del cecchino Simo Häyhä, offre una riflessione attuale sui temi della pace, della libertà e delle conseguenze dei conflitti.

Serena Dandini e Gherardo Colombo chiudono il festival

La serata conclusiva del 14 giugno, nella splendida cornice di Piazza Duomo a Ragusa Ibla, vedrà protagonisti Serena Dandini e Gherardo Colombo in un incontro dedicato agli ottant’anni della Repubblica Italiana.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro di Serena Dandini, “Paura non abbiamo. Le donne che hanno fatto la Repubblica”, arricchito dalle illustrazioni dal vivo dell’artista Angelo Ruta.

Nel programma trovano spazio anche gli eventi realizzati in collaborazione con Fondazione Veronesi e Fondazione Bufalino, che celebra il trentesimo anniversario della scomparsa dello scrittore comisano.

Ragusa capitale delle idee

Con sette sezioni tematiche, decine di incontri e una proposta culturale sempre più ampia e inclusiva, “A Tutto Volume” continua a distinguersi per la capacità di trasformare la lettura in un’esperienza collettiva.

Per quattro giorni Ragusa diventa un laboratorio culturale a cielo aperto, dove libri, musica, arte e riflessione civile si incontrano coinvolgendo migliaia di persone.

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