A Scicli è caos bilancio: la Regione diffida il Comune e invia un commissario

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Allo scadere del 31 maggio scorso l’ente non è riuscito ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria 2025. Ed è per questo motivo che la Regione ha inviato al Comune sciclitano la diffida a chiudere il rendiconto ed un commissario che dovrà vigilare. Sulla mancata approvazione del rendiconto 2025 e sull’intervento della Regione, punta il dito verso l’amministrazione Marino il movimento politico Start Scicli che sottolinea come “la diffida giunge in un momento particolarmente delicato: il Comune è ancora impegnato nel percorso di uscita dal Piano di Riequilibrio finanziario e le precedenti osservazioni dei revisori richiedono attenzione costante. Un ritardo nella presentazione del rendiconto aumenta il rischio di opacità e indebolisce la fiducia nel processo di risanamento, rendendo più difficile monitorare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi di stabilità. L’Amministrazione è chiamata a dare risposte precise e tempestive fra cui quella sul come si intende evitare che ulteriori ritardi compromettano la stabilità finanziaria dell’Ente. Si chiede massima trasparenza nelle comunicazioni e un cronoprogramma chiaro delle azioni correttive”. L’assessore alle finanze della giunta Marino, Cettina Portelli, assicura che si sta lavorando sui residui dello scorso anno per chiudere la procedura dell’approvazione del rendiconto 2025. “C’è stato solo un ritardo sui tempi perchè i vari sono oberati di lavoro – spiega – si sta lavorando sui residui e sono stati già trasmessi dai capi settore tutti i dati al responsabile finanziario dell’ente che li sta lavorando. Assicuro che non c’è alcun problema, solo un ritardo e che i non c’è alcun disavanzo da quello che abbiamo già verificato”.

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