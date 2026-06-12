A Ragusa 16enne trovato con un coltello vicino alle scuole: denunciato dai Carabinieri

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Momenti di tensione nelle vicinanze degli istituti scolastici superiori di Ragusa, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 16 anni, di origini straniere, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri nelle zone maggiormente frequentate dagli studenti, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.

A far scattare l’operazione è stata una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 che indicava la possibile presenza di un giovane armato di coltello.

L’intervento dei Carabinieri

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie del Nucleo Radiomobile sono intervenute tempestivamente individuando il minorenne indicato. I militari hanno quindi eseguito una perquisizione personale sul posto.

Secondo quanto reso noto dall’Arma, il ragazzo sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo complessivamente 18 centimetri, nascosto all’interno di una tasca della tuta che indossava.

Alla richiesta di fornire una giustificazione valida circa il possesso dell’arma bianca, il giovane non avrebbe saputo indicare motivazioni compatibili con quanto previsto dalla normativa vigente.

Denuncia alla Procura per i Minorenni

Al termine degli accertamenti, il sedicenne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree scolastiche e sull’importanza delle attività preventive svolte dalle forze dell’ordine per garantire la tutela degli studenti e del personale scolastico.

Nuovo Decreto Sicurezza: possibili sanzioni anche per i genitori

Il caso rientra inoltre tra quelli disciplinati dalle recenti disposizioni introdotte dal nuovo Decreto Sicurezza, convertito nella Legge n. 54 del 2026.

La normativa prevede infatti, in presenza di determinati reati commessi da minori, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1.000 euro nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Per questo motivo i Carabinieri hanno trasmesso la prevista segnalazione alla Prefettura competente, che valuterà gli eventuali provvedimenti amministrativi.

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