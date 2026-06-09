Andrea Caschetto riparte dalla Sicilia: al via oggi “SICILIETTA”, il viaggio in bici alla ricerca delle storie più autentiche

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Ha attraversato oltre 120 Paesi, visitato ospedali pediatrici, orfanotrofi, comunità dimenticate e zone segnate dalla guerra. Ha portato sorrisi ai bambini dell’Ucraina, dell’Iraq, dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. Oggi, però, Andrea Caschetto ha scelto una direzione diversa: tornare a casa.

Parte proprio oggi “SICILIETTA – Sicilia in Bicicletta”, la nuova avventura dell’Ambasciatore del Sorriso, il viaggiatore e volontario modicano conosciuto a livello internazionale per i suoi progetti umanitari che negli anni lo hanno portato in oltre 120 nazioni del mondo.

“Ho attraversato più di 120 nazioni. Ospedali pediatrici, orfanotrofi e comunità dove la vita non è facile. Ma oggi guardo il mondo e vedo guerre, violenza e bambini che ne pagano il prezzo più alto. E sento il bisogno di fare una scelta diversa”, ha scritto Caschetto annunciando il nuovo progetto.

Una scelta che nasce anche da motivazioni personali. Dopo anni trascorsi tra aeroporti, frontiere e missioni umanitarie, Andrea ha deciso di restare vicino a una persona molto importante della sua vita e di dedicare tempo e attenzione alla sua terra. Niente voli intercontinentali, dunque. Questa volta il viaggio sarà lento. In sella a una bicicletta attraverserà la Sicilia alla ricerca di storie, persone e luoghi che meritano di essere raccontati.

Le prime tappe sono già fissate: Gela, Agrigento, Sciacca e Mazara del Vallo. Per il resto sarà la gente a indicargli la strada. Caschetto ha infatti lanciato un appello attraverso i social chiedendo suggerimenti, incontri e segnalazioni: associazioni, ospedali, case di riposo, famiglie che stanno affrontando momenti difficili, persone sole o semplicemente storie capaci di lasciare un segno.

Non si tratta di una sfida sportiva né di un’impresa da record. Lo spirito è quello che da sempre accompagna il suo percorso: ascoltare, condividere e creare relazioni umane.

La storia di Andrea Caschetto è nota ben oltre i confini siciliani. A quindici anni ha affrontato una grave malattia che gli ha lasciato problemi alla memoria a breve termine. Da quella esperienza dolorosa è nata una straordinaria lezione di vita: scoprire che le emozioni sono capaci di fissare i ricordi e dare significato all’esistenza. Da allora ha trasformato la sua vita in una missione di solidarietà, portando sorrisi nei luoghi più difficili del pianeta e ottenendo negli anni riconoscimenti internazionali, fino a essere invitato alle Nazioni Unite in occasione della Giornata Mondiale della Felicità.

Lo chiamano “Ambasciatore del Sorriso” perché ha scelto di mettere al centro dei suoi viaggi i bambini, gli anziani e le persone fragili, convinto che un gesto semplice possa cambiare una giornata e, talvolta, una vita. Adesso quella stessa filosofia approda sulle strade della Sicilia. Un viaggio che promette di raccontare non monumenti o itinerari turistici, ma l’umanità nascosta dietro ogni paese, ogni quartiere e ogni incontro. Dopo aver cercato l’umanità nei quattro angoli del mondo, Andrea Caschetto ha deciso di cercarla ancora più profondamente nella sua terra. Tantissimi sui social i messaggi per augurargli buon viaggio e buon cammino ed è quello che facciamo anche noi della redazione di Ragusa Oggi.

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