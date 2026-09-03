Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria nella rete oncologica siciliana. L’assessorato regionale della Salute ha individuato la struttura vittoriese tra i centri specialistici per il trattamento del tumore del colon-retto, coinvolgendo in particolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti. La decisione punta a inserire l’attività chirurgica […]
Scontro tra auto e motoape in via Leonardo Sciascia a Comiso: un ferito. Altro incidente nel centro cittadino
03 Set 2026 23:00
Scontro tra una motoape e un’autovettura questa mattina in via Leonardo Sciascia a Comiso, nei pressi della rotatoria che conduce in direzione di Chiaramonte Gulfi.
Nello scontro, la peggio è toccata all’uomo che si trovava alla guida della motoape. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria. È stato medicato e subito dimesso.
Un altro incidente si è verificato in via Generale Girlando. Una donna è rimasta ferita al viso. Si trova ricoverata in osservazione all’ospedale Guzzardi di Vittoria.
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