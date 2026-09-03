Scontro tra auto e motoape in via Leonardo Sciascia a Comiso: un ferito. Altro incidente nel centro cittadino

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Scontro tra una motoape e un’autovettura questa mattina in via Leonardo Sciascia a Comiso, nei pressi della rotatoria che conduce in direzione di Chiaramonte Gulfi.

Nello scontro, la peggio è toccata all’uomo che si trovava alla guida della motoape. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Guzzardi di Vittoria. È stato medicato e subito dimesso.

Un altro incidente si è verificato in via Generale Girlando. Una donna è rimasta ferita al viso. Si trova ricoverata in osservazione all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

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