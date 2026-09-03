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Sbarco autonomo? No, solo una barca spinta dalle onde

03 Set 2026 15:52
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Nessuno sbarco autonomo e nessun naufragio. Spinta dalle correnti, una piccola imbarcazione di vetroresina è arrivata fino al tratto di mare tra Punta di Mola e Marina di Ragusa dove si è fermata a ridosso della scogliera. Ogni volta che un barchino di migranti viene soccorso, proprio per evitare allarmismi o inutili attività di ricerca, l’unità navale, sia essa pubblica, sia ong, scrive con lo spray nella parte interna dello scafo, identificandosi e segnando il giorno dell’intervento. La Cp 327 è di stanza a Lampedusa. Il barchino spinto da onde e correnti, ci ha messo circa 12 giorni ad arrivare sulle coste iblee presumibilmente dall’area di Lampedusa dove gli occupanti sono stati soccorsi.

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