Un riconoscimento che rafforza il ruolo dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria nella rete oncologica siciliana. L’assessorato regionale della Salute ha individuato la struttura vittoriese tra i centri specialistici per il trattamento del tumore del colon-retto, coinvolgendo in particolare l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti. La decisione punta a inserire l’attività chirurgica […]
Sbarco autonomo? No, solo una barca spinta dalle onde
03 Set 2026 15:52
Nessuno sbarco autonomo e nessun naufragio. Spinta dalle correnti, una piccola imbarcazione di vetroresina è arrivata fino al tratto di mare tra Punta di Mola e Marina di Ragusa dove si è fermata a ridosso della scogliera. Ogni volta che un barchino di migranti viene soccorso, proprio per evitare allarmismi o inutili attività di ricerca, l’unità navale, sia essa pubblica, sia ong, scrive con lo spray nella parte interna dello scafo, identificandosi e segnando il giorno dell’intervento. La Cp 327 è di stanza a Lampedusa. Il barchino spinto da onde e correnti, ci ha messo circa 12 giorni ad arrivare sulle coste iblee presumibilmente dall’area di Lampedusa dove gli occupanti sono stati soccorsi.
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